Выходные в Воронеже: премьера уличного спектакля, гастроли балета Эйфмана

фото Евгения Матвеева, предоставлено Платоновским фестивалем

ГАСТРОЛИ БАЛЕТА ЭЙФМАНА

Платоновский фестиваль проведет в этот уик-энд еще один спецпроект. 7 и 8 апреля в Воронеже пройдут двухдневные гастроли Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана. Труппа покажет «Анну Каренину» легендарного балетмейстера. Это будет второй приезд коллектива Бориса Эйфмана в Воронеж - с 1989 года.

Борис Эйфман считается одним из ведущих хореографов мира, критики его называют «потрясающим театральным волшебником». Узнаваемой стилистической особенностью хореографии Бориса Эйфмана является сюжетность постановок, которые часто имеют литературную основу. Балет «Анна Каренина» по роману Льва Толстого на музыку Петра Чайковского, ставший ярким примером этого, объехал с гастролями весь мир.

В спектакле Борис Эйфман убрал второстепенные линии романа Толстого, сосредотачиваясь на любовном треугольнике: Анна - Каренин - Вронский. Хореограф передает «драму переродившейся женщины», страсть которой привела к преступлению против общественной морали и разрушила внутренний мир Карениной. При этом хореограф исследует параллели с современной действительностью.

Спектакль покажут в театре оперы и балета 7 апреля в 19.00 и 8 апреля в 14.00 и 19.00, 12+

УЛИЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

8 и 9 апреля ВАУ-театр покажет воронежцам свежую премьеру. Площадной спектакль «Комедия на авось» создан в стиле традиционной итальянской комедии масок дель арте. Импровизационную историю о силе любви придумал Даниил Чекрыгин. Команда ВАУ-театра переработала классических персонажей комедии дель арте, чтобы приблизить их к современной России и передать дух площадного театра эпохи Возрождения.

- Как и в любом импровизационном шоу у «Комедии на авось» нет сценария, он рождается в игровой форме прямо во время спектакля из зрительских предложений и окружающих обстоятельств. Но за основу берется каноничная схема сюжета: молодые влюбленные, счастью которых мешают старики, благодаря помощи ловких слуг преодолевают все преграды, - говорит постановщик. - Связь между героями и зрителями обеспечивает ведущий - аналог капокомико из комедии дель арте. И по традиции, в начале и конце спектакля все артисты исполняют зажигательный танец. Масочный квартет «Комедии на авось» составляют: Ряха - жадный хозяин, Бабуля - заботливая ворчунья, Трюкач - изворотливый задира и Соленый - потеряный мечтатель. Также среди персонажей есть Ваньки - обыватели с каменными лицами, и Влюбленные - молодые и смелые герои, чьи чувства являются центром повествования.

Спектакль можно посмотреть бесплатно в амфитеатре парка «Дельфин» 8 и 9 апреля в 13.00 и 15.00. 6+

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КОНЦЕРТ С АЛЬТИСТКОЙ

8 апреля в ВКЗ в рамках абонемента №2 «Классика и не только» с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала сыграет альтистка Дарья Филиппенко.

Она родилась в Минске, окончила Московскую консерваторию имени Чайковского. Обладательница приза зрительских симпатий XIII Международного Конкурса имени Брамса (Австрия, 2006), победительница III Международного конкурса камерных ансамблей в городе Chesapeake (США, 2008). С 2003 года Дарья Филиппенко является артисткой Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.

В программе воронежского концерта Румынские танцы Бартока, Румынская рапсодия ля мажор, соч. 11, №1 и Концертная пьеса для альта с оркестром Энеску, Концерт для альта с оркестром Шнитке. Он пройдет 8 апреля в 19.00 в ВКЗ, 6+

афиша ВКЗ

О других концертах выходных:

В филармонии 8 апреля в 18.00 концерт солистов филармонии «Все, что сердцу дорого. Приглашает современный романс», а 9 апреля в 13.00 - концерт академического симфонического оркестра «Великому маэстро посвящается. К 150-летию Сергея Рахманинова». 12+

А библиотека имени Никитина 8 апреля в 13.00 ждет на бесплатном концерте студентов Воронежского института искусств «Любовная лирика в романсах и ариях», а 9 апреля в 15.00 - на бесплатный концерт лауреата международных и всероссийских конкурсов Русского сводного оркестра «Гармония» студентов факультета искусств и художественного образования Воронежского педуниверситета и преподавателей Детской школы искусств №5 имени Романова. 12+

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО СПЕКТАКЛЯ

С 7 апреля в театре кукол возобновляют легендарный спектакль прославленного режиссера и худрука театра Валерия Вольховского «Маленький принц» по одноименной повести писателя-летчика Антуана де Сент-Экзюпери, а также фрагментам его документально-публицистической книги «Планета людей» и романа «Ночной полет».

Мэтр поставил его в 1988-м и определил жанр как философскую притчу. Это исповедь о смысле жизни, ее непреходящих ценностях. О том, что необходимо «найти себя в себе самом и не терять из виду». 7 апреля в 19.00 (10+)

фото театра кукол

О других спектаклях выходных:

В Камерном театре 8 апреля в 20.00 спектакль «Смирнов, Попов и Балабайкин» по одноименной пьесе Чехова (16+), а 9 апреля в 18.00 - «Трамвай «Желание» по пьесе Теннесси Уильямса (16+).

В театре оперы и балета 9 апреля в 18.00 оперетта Кальмана «Сильва» (12+) .

СТИХИ В БИБЛИОТЕКЕ

8 апреля известный поэт, лауреат российских и международных литературных фестивалей Валентин Нервин почитает воронежцам свои стихи. Творческий вечер члена Союза писателей России пройдет в библиотеке имени Никитина.

Валентин Нервин - автор 17 сборников стихотворений. На встрече прозвучат стихи в авторском исполнении, а также песни и романсы на стихи Валентина Нервина в исполнении лауреатов российских и международных фестивалей авторской песни Олега Пожарского, Сергея Олейника, Василия Князева, Андрея Звонкова и члена Союза писателей России Юрия Кургузова.

Начало в 15.00, вход свободный, 12+

ВЫСТАВКИ

В выставочном зале музея имени "Крамского" работает новая выставка. Экспозицию русского портрета «Лик. Лицо. Личность» можно посмотреть на "антресолях".

- Портрет, как никакой другой жанр живописи, отражает историческую эпоху и социально-культурные процессы, присущие времени. Автор портрета невольно передает личное отношение к персонажу, свое мировоззрение. История русского портрета – это своеобразный процесс обретения человеком своего лица, воплощения характера и индивидуальности личности на полотне, - говорят в музее.

Экспозиция представила около 70 портретов, хронология которых охватывает более трех столетий - с XVIII века до начала ХХI века. Посетители выставки могут проследить путь развития русского портрета от иконы через парсуну к шедеврам Рокотова, Тропинина, Крамского, Серова, Васнецова, а также увидеть трансформацию портретного образа в исполнении художников начала ХХ века: Киселевой, Фалька, Милашевского, Русакова.

Личность человека советской эпохи предстала на полотнах Мешкова, Богородского, Цейтлина, Еременко. Иной взгляд на образ современника - в работах художников 1960-1980-х годов: Романовича, Хорошилова, Нерославского, Лободы. И, наконец, стилевое разнообразие портретов конца ХХ-начала ХХI века будет представлено картинами Савостюка, Лаврова, Щеглова, Загородных, Викторова. Впервые посетители могут увидеть портретные миниатюры конца XVIII - начала ХIХ века.

Выставка продлится по 14 мая. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Также в "Крамском" можно посмотреть выставки «Сон под собственным солнцем» и «Ирина Затуловская. Бегство в Египет». 12+

А в краеведческом музее - выставка «Жила-была баба».