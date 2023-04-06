Космос, картины и аттракционы: что постят в Борисоглебске

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Такой вывод сделали эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов.

Ежемесячно горожане прокачивают рядом с капсулой порядка 15 Тб интернет-трафика, это в 1,8 раза больше, чем среднее значение рядом с другими достопримечательностями. Такого объема трафика хватит чтобы шесть лет беспрерывно смотреть онлайн фильм «Вызов», съемки которого проходили в настоящем космосе.

Оказалось, что любители спускаемого аппарата качают на 38% больше трафика, чем посетители картинной галереи имени П. И. Шолохова и центральной городской площади Ленина, которые поделили второе место. На третьем месте в списке оказался развлекательный цент «Круто Парк», его отдыхающие пользуются услугами передачи данных на 54% меньше лидеров.

«Борисоглебск — старинный и красивый город, где есть на что посмотреть. В местах притяжения людей особенно важно обеспечить стабильный интернет-сигнал. В этом году мы провели работы по улучшению качества связи, охватив спортивные и учебные объекты. Теперь даже при пиковых нагрузках наши абоненты могут с комфортом выйти в Сеть, загрузить файлы, посмотреть видео», — комментирует Юрий Рулев, директор МегаФона в Воронежской области.

В прошлом году в Воронежской области оператор провел модернизацию более 20 объектов связи и запустил свыше 10 новых базовых станций. А также расширил полосу диапазона LTE 1800 до максимально возможной. Это позволило увеличить среднюю скорость передачи данных на 20%.

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