«Трудился разнорабочим, был судим за наркотики»: что известно о выжившем после падения с 19 этажа в Воронеже

Дом, во дворе которого случилось ЧП. Фото: Максим ГОРОХОВ

Выжившим после падения с 19 этажа в воронежском ЖК «Гагаринский» оказался 41-летний уроженец Белгорода. Как стало известно «КП», некоторое время назад мужчина перебрался в Воронеж к своей возлюбленной. Снимал квартиру. Трудился разнорабочим, но в какой организации – сейчас выясняют. В прошлом мужчина был судим за наркотики.

Удивительный случай произошел 3 апреля на улице Летчика Колесниченко. 41-летний мужчина выпал с 19 этажа и выжил. У пострадавшего диагностировали легкую черепно-мозговую травму и скелетную травму. А вот иномарка, на которую он приземлился, почти полностью оказалась разбита. Владелец Nissan X-Trail написал заявление в полицию.

«КП» выяснила, что что незадолго до инцидента между белгородцем и его женщиной произошла ссора. После чего он проник в подъезд многоэтажки. Поднялся на 18-й этаж и целый час провел там на общем балконе. Потом по ступенькам пошел на 19-й и уже оттуда выпал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главврач воронежской БСМП рассказал о состоянии выжившего после падения с 19-этажа. У пострадавшего легкая черепно-мозговая травма и один перелом (подробнее)

«Родился в рубашке и теплых носочках»: воронежцы рассказали о чудесном спасении мужчины, упавшего с 19 этажа. Он приземлился на машину, а потом пошел своими ногами (подробнее)

«Терминатор» с 19-го этажа: воронежец упал из окна высотки на машину, а потом пошел своими ногами. Удивительная история произошла в ЖК «Гагаринский» (подробнее)

Стала известна личность воронежца, выжившего после падения с 19 этажа на машину. Мужчине 41 год и его перед падением видели многие жители дома (подробнее)