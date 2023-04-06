Последние новости Воронежа на 6 апреля 2023 года: нападение на мальчика, противопожарный режим и фигуры Петра I

Фото: Анна Гребенкина Фото: из архива «КП»

В Воронеже задержали напавшего на пятиклассника педофила. Инцидент произошел 2 апреля на улице Менделеева в районе гаражей. Мужчина завлек в заброшенное здание гулявшего 11-летнего мальчика. Применил к ребенку силу и совершил действия сексуального характера. Вернувшийся домой школьник рассказал о случившемся родителям, которые обратились к правоохранителям. В региональном СУ СКР сообщили, что подозреваемого поймали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Воронежец, на чью машину приземлился упавший с 19 этажа мужчина, написал заявление в полицию. Документ, который по итогам разбирательства получит владелец «Ниссана», станет него исходной точки для получения компенсации материального ущерба. С этой бумагой он сможет обратиться в страховую компанию или сразу подать в суд на повредившего машину. Сам инцидент произошел 3 апреля на улице Летчика Колесниченко. 41-летний мужчина рухнул с 19 этажа и выжил. Пострадавший отделался легким сотрясением и переломом. А вот иномарка, на которую он приземлился, почти полностью оказалась разбита.

С 17 апреля в Воронежской области вводят особый противопожарный режим. С этого момента под запретом будут любые костры. Дачникам предлагают организовывать компостные ямы, председателям дачных кооперативов – заключать договоры на вывоз мусора. А туристам - пользоваться автономными газовыми плитками. Специалисты МЧС предупредили: отслеживать нарушителей режима будут с помощью беспилотников. Особое внимание уделят тем гражданам, которые разводят костры на заросших травой участках, рядом с дорогами, на краях населенных пунктов, рядом с полем или лесом. Именно они чаще всего становятся причиной пожаров. За нарушение особого противопожарного режима предполагается серьезный штраф.

В центре Воронежа появятся маленькие скульптуры, посвященные Петру I. Их установят на проспекте Революции, у библиотеки Никитина и на Есенинской аллее. Об этом сообщили в городской администрации. Подавать заявки можно с 5 апреля, прием продлится до конца месяца - 30 числа включительно. Скульптурные композиции, посвященные Петру I, есть в Калининграде, Симферополе, Рязани. Для Воронежа это будет первый опыт их установки.