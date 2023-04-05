«Единая Россия» продолжает помогать фронту и жителям новых регионов

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С первых дней спецоперации региональные отделения «Единой России» объединились для помощи жителям новых территорий и военнослужащим. За это время партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Ее можно получить в 25 гумцентрах, открытых в новых регионах.

Ежедневно фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и всем необходимым для повседневной жизни, а также лекарствами отправляют со всей страны.

Помогают распределять и доставлять гумпомощь на местах волонтёры «Молодой Гвардии «Единой России» и «Волонтерской Роты». В гуманитарной миссии партии приняло участие уже более 1,5 тысяч активистов молодёжных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе – на передовой. Также «Единая Россия» запустила проект «Единая Россия спасает». По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжело раненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске «Единая Россия» вместе с благотворительным фондом «Ридовка помогает» открыла пункты обогрева. Последний с учетом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает еще и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чай, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтёрам за бытовой помощью.

Особое внимание «Единая Россия» уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. «Единая Россия» доставила на передовую более 1,5 тысяч радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжёлую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

Помощь фронту оказывается ежедневно. Помимо этого, «Единая Россия» оказывает поддержку семьям участников СВО. Ей уже смогли воспользоваться более 25 тысяч семей.

Со своей стороны секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов сообщил, что Воронежская область на постоянной основе оказывает поддержку участникам СВО, мобилизованным и их семьям, а также жителям новых регионов.

«Единая Россия» и правительство области в конце марта передали в зону специальной военной операции очередную партию помощи: восемь автомобилей УАЗ и генераторы. Депутаты «Единой России» в постоянном режиме оказывают поддержку СВО. На фронт переданы тепловизоры, радиостанции, ретрансляторы, квадрокоптеры, антидроновые ружья и другая спецтехника. Из районов области еженедельно отправляются посылки военным и мирным жителям с продуктами питания, одеждой и предметами первой необходимости. В регионе при поддержке партии идет активная работа волонтеров по изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей, печей. В регионе ведется масштабная работа по поддержке участников СВО и их семей. Это оказание квалифицированной медицинской и психологической помощи, организация социальной реабилитации и адаптации, профессиональное обучение и трудоустройство, оказание адресной социальной поддержки, социального сопровождения и социального обслуживания», - рассказал Владимир Нетёсов.