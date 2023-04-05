Последние новости Воронежа на 5 апреля 2023 года: выпавший с 19 этажа, выплаты добровольцам и киллер для жены

Тот самый жилой комплекс. Фото: Максим ГОРОХОВ

Главной новостью минувших суток стало чудесное спасение мужчины, который упал с 19 этажа воронежской высотки и выжил. Все произошло вечером 3 апреля на улице Летчика Колесниченко в новом ЖК «Гагаринский». Мужчина рухнул с высоты и приземлился прямо на припаркованный у дома автомобиль «Nissan X-Trail». От удара иномарка превратилась в груду металла. Между тем мужчина при помощи спасателей поднялся и самостоятельно пошел к ближайшей скамейке. По данным медиков, состояние 41-летнего «летуна» удовлетворительное. Сейчас он находится в БСМП №1. А воронежский СУСК проводит доследственную проверку по факту падения.

Все воронежские добровольцы-участники СВО получат по 120 тысяч рублей. Такое решение было принято еще в марте. Однако глава региона подписал соответствующий документ лишь накануне. Выплата будет полагаться всем бойцам, подписавшим контракт с 24 февраля прошлого года. Кроме того, в регионе создали межведомственную комиссию, которая займется поддержкой участников СВО и их семей, а также координацией работы всех органов власти и волонтерских объединений.

Житель Воронежской области нанял киллера для своей жены и ее сестры. Нижнедевицкий районный суд отправил 33-летнего местного жителя на шесть лет в колонию строго режима. Как сообщили в прокуратуре региона, из-за ревности и продолжительных ссор мужчина решил убить супругу и ее родственницу. Избавиться от женщин он попросил знакомого. В качестве вознаграждения пообещал иномарку и сто тысяч рублей. Однако потенциальный киллер не стал выполнять заказ, а пошел в полицию. В апреле 2022-го заказчика задержали в момент обсуждения деталей убийства.

Брусчатку у памятника Ивану Никитину в Воронеже начали перекладывать. Об этом сообщили в администрации города. В конце прошлого года ее изъяли из грунта и уложили так, как позволяли временные рамки и погодные условия. Теперь же, с наступлением тепла, рабочие приступили к изменению конфигурации мощения. По данным мэрии, брусчатку уложат таким образом, чтобы все посетители проспекта Революции, в том числе и маломобильные горожане, имели свободный и комфортный доступ к памятнику Ивану Никитину и клумбе.