Спортивные выходные в Воронежской области: чемпионат России по греко-римской борьбе, первенство по горным лыжам и турнир по метанию ножа

Главным спортивным событием выходных будет чемпионат России по греко-римской борьбе. Фото: uwwnso.ru

Главным спортивным событием предстоящих выходных будет чемпионат России по греко-римской борьбе. Соревнования проходят с 23 по 25 декабря в спорткомплексе «Звездный» (улица Южно-Моравская, 3). На них приехали 100 сильнейших борцов со всей страны. Понаблюдать за их поединками можно будет и в субботу, и в воскресенье, начиная с 10.00.

А 24 декабря в том же спорткомплексе пройдет областной турнир по спортивному метанию ножа. Состязания по этому экзотическому виду спорта стартуют в 10.00. Ножи метать будут 30 специалистов этого дела. Зрители могут оценить, круче ли они это делают, чем киношный Мачете.

Также два турнира состоятся в субботу, 24 декабря в Семилуках в физкультурно-оздоровительном комплексе с универсальным залом (ул. 25 лет Октября, д. 138а/1). В 10.00 стартуют Кубок и первенство Воронежской области по пауэрлифтингу. 100 спортсменов будут демонстрировать свою мощь в классическом троеборье. А с 11.00 30 мастеров кендо (японского единоборства на бамбуковых мячах) покажут свое искусство на областных соревнованиях «Кубок Федерации».

Также 24 декабря в селе Чертовицы Рамонского района пройдет первенство Воронежской области по горнолыжному спорту. По специально подготовленному склону будут съезжать 60 спортсменов. Турнир стартует в 10.00.

В Воронеже любители спорта смогут понаблюдать за играми чемпионата ЦФО по баскетболу среди мужских команд. Они пройдут 24 и 25 декабря в спортзале «Учебно-спортивного комплекса» (ул. Средне-Московская, 72). Начало в 16.00.

25 декабря в Боброве состоятся Кубок области и областные соревнования по стрельбе из лука. Пройдут они в спортивном комплексе с плавательным бассейном по адресу: ул. Парижской Коммуны, 59А. Соревнования стартуют в 10.00.