Все, что воронежцам нужно знать про проект «Я наследник героев, и я против нацизма»

Фото ВРОО "ГС "ЛИДЕР"

В октябре этого года в школах Воронежской области стартовал патриотический проект «Я наследник героев, и я против нацизма». (https://naslednikgeroev.ru/) Проект предусматривает размещение в каждой школе области передвижной экспозиции с архивными фотоматериалами о преступлениях нацизма в годы ВОВ и в наше время. Экспозиция рассказывает о подвигах советских людей, как на фронтах, так и в тылу и их победе над фашизмом. Она и о событиях на Донбассе с 2014 года, причинах и целях СВО. Отдельные стенды знакомят школьников с героями спецоперации. Об этом в радиостудии «КП» говорили руководитель компании «Экобиотехнология», инициатор и соорганизатор проекта Михаил Федоров, продюсер проекта Владимир Родионов и советник директора по патриотическому воспитанию центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Карина Маскаленко.

Почему возник этот проект?

- Если на улице обратиться к нашим современникам и спросить «Что такое нацизм?», мы, к сожалению, не услышим вразумительного ответа, - уверен Михаил Федоров. – И это одновременно печально и тревожно. Печально, потому что, не понимая сути нацизма, мы теряем память о наших предках, которые остановили это явление. А тревожно, потому что непонимание не позволяет осознать весь ужас этой идеологии и того, что она в себе несет.

Для кого этот проект?

Для всех, но в первую очередь для молодежи. Потому что если мы сегодня не сможем устранить белые пятна на тему нацизма, то подрастающее поколение не сможет правильно реагировать на происходящие вокруг события. Ведь еще несколько лет назад представить, что на заседании генеральной Ассамблее ООН такие страны, как Германия и Япония будут голосовать против осуждения нацизма, было просто невозможно. В этих странах зародился нацизм, и они сегодня выступают за его пропаганду.

- Наш проект «Я наследник героев, и я против нацизма» тем и интересен, что он охватывает более широкие слои, нежели только школьников 8 – 11 классов, - отметил Михаил Федоров. – Да, изначально проект приходит в школу или в другое учебное заведение. Но в него оказываются вовлечены еще и педагоги с родителями. С ними мы говорим про то, как страшна для общества идеология нацизма. А уже потом обращаемся к нашей истории, говорим о тех людях, благодаря которым мы сегодня живем и стараемся не забывать о том, что происходило в нашей стране, и на воронежской земле в частности, во время Великой отечественной войны.

Как реализуется проект?

- В учебное заведение организаторы привозят экспозицию, - рассказывает Владимир Родионов. - Она состоит из 23-х тематических ролл-апов. В них компактно, но очень емко и наглядно представлены факты, позволяющие сформировать четкое представление о нацизме – о его признаках, становлении, последствиях, о борьбе и победе над ним 80 лет назад, о великом героизме российского народа, который единственный в мире смог остановить геноцид, и о современных событиях, в частности на Украине, а также есть информация о сегодняшних героях СВО. Эта экспозиция размешается в школе/ссузе/вузе в течение недели. За это время учащиеся старших классов самостоятельно все изучают. Для младших классов учителя проводят экскурсии по экспозиции. Так же в рамках проекта мы показываем тематический фильм об истории нацизма. Его продолжительность всего 30 минут, но в них вместилась вся его страшная суть вчера и сегодня. Фильм, конечно, кардинально меняет мироощущение ребят. Полностью переворачивает их сознание, насколько это возможно. По признаниям самих детей, они выходят слегка ошеломленными после просмотра. Получается своего рода патриотическая неделя в стенах одного учебного заведения. Потом все увиденное, услышанное обсуждается с учителями, осмысляется и резюмируется.

География проекта

- Изначально проект запустили в школах двух районов региона – Богучарском и Рамонском. Они были определены, как пилотные. Получив из этих районов положительные отклики от детей, родителей и педагогов, мы продолжили его распространение. И сегодня он реализуется уже в семи районах области, а также в Воронеже и Нововоронеже. Кроме того, проект вышел за пределы школ, и сейчас с ним знакомятся студенты Воронежского государственного технического университета. Кроме того, с января 2023 года планируем запустить проект и в соседней Курской области,- поделился планами Михаил Федоров.

Правильный выбор молодежи

- Наша молодежь очень разная, - считает Карина Маскаленко. – И речь не только о современном поколении, так было всегда. Я сама представитель молодежи, мне всего 25 лет, и для меня, как и для моих сверстников, основными ориентирами и ценностями являются семья, родина, долг. Общаясь в молодежной среде, я вижу, что патриотическая работа, развенчивающая исторические фейки, помогающая отделить правду от лжи, постепенно дает свои результаты. И такие проекты – в понятной, доступной для понимания любой целевой аудитории форме, без навязчивости и лишнего давления, но основанные на реальных исторических фактах, сегодня очень нужны нашему региону, нашей стране. Только общими усилиями семьи, властей, общественников, учебных заведений мы сможем сформировать у наших будущих поколений, которым предстоит вскоре принимать решения на государственном уровне, правильное отношение к нацизму. Ибо на конкретных фактах истории мы, к сожалению, и сегодня продолжаем наблюдать, что происходит там, где процветает нацизм.

СПРАВКА «КП»

Организаторами уникального историко-патриотического проекта - «Я наследник героев, и я против нацизма», который стартовал на территории Воронежской области по инициативе и на средства воронежского бизнеса, выступают: ООО «Экобиотехнология», общественная организация Гражданское собрание «ЛИДЕР», департамент образования Воронежской области, управление молодежной политики правительства Воронежской области, воронежская региональная культурно-просветительская организация «Наша история».

Алексей СЕРГУНИН