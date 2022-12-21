РВК-Воронеж стал победителем всероссийского конкурса организаций высокой социальной эффективности

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По решению жюри предприятие жизнеобеспечения областного центра заняло первое место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Экспертная комиссия оценивала предприятия города и региона по различным показателям, среди которых: наличие социальных программ и их связь с приоритетами корпоративной политики и целями компании; сотрудничество с партнерами в рамках реализации программ; результаты для работников, а также перспективы дальнейшего развития на предприятии принципов социальной ответственности.

Призовое место обеспечило «РВК-Воронеж» участие во всероссийском этапе конкурса. Окончательные итоги и список победителей будут объявлены в августе 2023 года.

«Первое место в региональном этапе всероссийского конкурса – очень значимый для нас показатель. Как ответственный работодатель, мы всегда заинтересованы в развитии трудового и личностного потенциала работников. В свою очередь, мы будем повышать наши компетенции и стремиться достичь высоких результатов в следующих этапах», - рассказала директор по персоналу «РВК-Воронеж» Елена Сарычева.