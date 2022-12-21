Игорь Артамонов: Регион рассчитывает на привлечение новых компаний

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил свидетельства о статусе резидентов ОЭЗ «Липецк» трём компаниям – «АРЛАН-машины», «Проф Хим Логистика», «Агротек-Промцентр». Руководитель региона подчеркнул, что в Липецкой области создаются комфортные для инвесторов условия и регион рассчитывает на привлечение новых компаний.

«Всего за этот год в ОЭЗ «Липецк» пришли семь инвесторов, они вложат больше 50 млрд рублей в свои производства. Это хороший показатель, особенно для такого экономически сложного года», – отметил губернатор.

Компания «АРЛАН-машины» входит в ГК «Лилиани», которая производит сельскохозяйственную технику. Инвестор планирует построить завод на Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк». Объём заявленных инвестиций – 1,3 млрд рублей, количество рабочих мест – 111.

«Проф Хим Логистика» построит на Елецком участке особой экономической зоны логистический комплекс со специализированными помещениями для хранения семян и химических средств, которые используют в сельском хозяйстве. Проект предполагает возведение складских помещений с ёмкостью хранения на 62 тысячи паллетомест, что ориентировочно составляет 30% регионального рынка складов сельхозназначения в Липецкой области. Объём заявленных инвестиций – 2 млрд рублей.

«Агротек-Промцентр» также планирует строительство предприятия на Елецком участке ОЭЗ «Липецк». Эта компания – один из лидеров рынка Российской Федерации по поставке высококачественных средств защиты растений, семян и микроудобрений. Объём заявленных инвестиций – 1,3 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.