Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов: «Приемы помогают аккумулировать потребности жителей, учитывая их при разработке законопроектов»

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Заявления поступали как через депутатскую приемную облдумы, так и партийные приемные в избирательных округах.

В адрес депутатов Воронежской областной Думы с начала 2023 года поступило более 1200 обращений граждан. Все они рассмотрены в ходе личных приемов и дистанционно. Большая часть заявителей обращалась в партийные приемные в избирательных округах.

Основная часть вопросов касалась социального обеспечения и работы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Также задавали вопросы, связанные с работой сферы здравоохранения и сохранением правопорядка.

Наряду с проведением традиционных приемов граждан, депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в тематических днях и неделях приемов, посвященных различным вопросам. В частности, на базе регионального отделения «Единой России» прошли приемы по вопросам ЖКХ, здравоохранения, социальной поддержки. Традиционно, ряд приемов был посвящен юридической помощи населению.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что общение с избирателями помогает аккумулировать проблемы и потребности жителей, которые необходимо учесть при разработке законопроектов.

– Приемы граждан – важная часть работы депутатов. Парламентарии дают разъяснения по вопросам законодательства, оказывают конкретную помощь в решении проблем, которые волнуют избирателей, собирают предложения по реализации проектов в округах. Приемы помогают аккумулировать потребности жителей, которые необходимо учесть при разработке законопроектов, — сказал Владимир Нетёсов.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473)277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.