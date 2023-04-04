Последние новости Воронежа на 4 апреля 2023 года: завершение отопительного сезона, перекрытие движения, отмена концерта Ани Лорак

Отопление отключат 10 апреля. Фото: Максим ГОРОХОВ

Отопительный сезон в Воронеже завершится в понедельник, 10 апреля. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин на еженедельной планерке. Он пояснил, что схема теплоснабжения города не совсем нормальная: она не позволяет отключать многоквартирные дома, не затрагивая социальные объекты – школы, детские сады, больницы. Этот фактор также мешал более раннему завершению отопительного сезона. Прекратить подачу тепла можно после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится выше отметки в +8 градусов. По прогнозам синоптиков, уже на этой неделе в Воронеже будет от + 11 до +16.

Концерт украинской певицы Ани Лорак в Воронеже все-таки отменили. Против выступления звезды, планировавшегося 24 апреля, в соцсетях выступили неравнодушные горожане. Они попросили запретить концерт из-за того, что певица якобы собирала деньги на помощь ВСУ. Из-за поднявшегося скандала Лорак была вынуждена оправдываться. Тем не менее, сразу после этого концерт певицы перенесли на неопределенный срок. Теперь же появилось сообщение об окончательной отмене выступления. Ранее концерты Лорак по тем же причинам запретили в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

На два дня в Воронеже перекроют улицу Орджоникидзе. Как отметили в мэрии, ограничения будут связаны с работой дорожников по восстановлению асфальта. Парковку запретят с 19 часов 3 апреля до 20 часов 5 апреля на участке от Плехановской,10а до пересечения с улицей Орджоникидзе. А с 9.30 4 апреля до 20.00 5 апреля перекроют движение автомобилей - на участке от Плехановской до улицы Володарского. Автомобилистам стоит заранее продумать пути объезда.

Вице-мэр Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая ушла в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 3 апреля. В администрации уточнили, что заявление об увольнении она подала по собственному желанию. И его удовлетворили. О том, кто займет этот пост, сообщат дополнительно. Должность социального вице-мэра Надежда Савицкая занимала свыше 10 лет. Ранее она возглавляла инспекцию по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области.

Воронежского гонщика, обстрелявшего гаишников фейерверками, отправили под домашний арест. Ленинский районный суд смягчил меру пресечения 36-летнему бизнесмену. Ранним утром 6 февраля инспекторы ДПС увидели Toyota Land Cruiser на улице Плехановской. Водитель иномарки «опасно маневрировал», а на требование остановиться не реагировал. Началась погоня. При этом на Вогрэсовском мосту мужчина стал отстреливаться от полицейских фейерверком. Остановить гонщика удалось только в Сомово, после применения табельного оружия. Во время задержания правоохранители обнаружили в салоне иномарки рысь. За покушение на применение насилия в отношении представителя власти возбудили уголовное дело.