Депутаты Гордумы утвердили бюджет Воронежа на следующий год

фото: Воронежская городская Дума

21 декабря на четвертом заседании Воронежской городской Думы депутаты утвердили бюджет на 2023 год. Он принимался в двух чтениях.

Доходная часть бюджета по собственным доходам увеличится на 132 млн рублей. Это удалось сделать за счет повышения сборов налогов на доходы физических лиц и на землю, а также более эффективного планирования - за счёт программы приватизации муниципального имущества и сборов за рекламу.

По итогам двух чтений доходная часть главного финансового документа областного центра в следующем году составит 38,096 млрд рублей, расходная - 39,205 млрд, дефицит - 1,109 млрд.

В нем заложено увеличение фонда заработной платы сотрудников социальных и бюджетных учреждений на 5,5%. Однако в резерве предусмотрены средства для того, чтобы в случае принятия решения губернатором Воронежской области довести повышение до 12 - 14%. Это позволит выдержать параметры по уровню инфляции, прогнозируемые на 2023-й.

фото: Воронежская городская Дума

В будущем году продолжится возведение новых общеобразовательных учреждений. Более 7 млрд рублей направлено на завершение стройки «Мегашколы», а также на строительство школ на улицах Домостроителей, Острогожской, Шишкова, Изыскателей, реконструкцию 45-й школы на улице 9 Января и пристройки к школе № 77 в Звёздном переулке.

Дополнительно депутаты сделали акцент на необходимости направления средств на капитальный ремонт действующих учреждений образования. Работа будет проводится совместно с администрацией городского округа в первом квартале следующего года.

фото: Воронежская городская Дума

Более 2 млрд рублей направят на строительство новых дорог. Депутаты также сочли важным проложить ливневую канализацию через Центральный парк. Это поможет решить проблему ливнестоков северной части города. А строительство ВПС-21 - проблему водоснабжения Левого берега Воронежа.

На заседании Артем Рымарь, заместитель председателя постоянной комиссии по работе с муниципальными предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий городского округа, задал вопрос о восстановлении обеспечения электроэнергией дома 36а в Берёзовой роще.

- Пару недель назад там случился пожар, однако до сих пор последствия не устранены. По сообщению местных жителей, в доме нет света, поступают жалобы. На просьбы людей никто не реагирует. Хотелось бы обратить внимание на проблему, - сообщил депутат.

Однако глава Воронежа Вадим Кстенин опроверг эти сведения.

- По моей информации, электроснабжение жилого дома было восстановлено практически сразу, как только там закончились необходимые действия правоохранительных органов. Дом сегодня со светом и коммуникациями, кроме одной квартиры, которая и была причиной пожара. Виновники восстанавливают электроснабжение за свой счет, - ответил на вопрос депутата Вадим Кстенин.

Кроме того Артем Рымарь предложил создать специальную рабочую группу в Гордуме, чтобы контролировать вопрос готовности объектов ЖКХ к чрезвычайным ситуациям. Глава городского округа нашел это предложение конструктивным.

Екатерина Кострова