В подземном переходе Воронежа "прячут" в павильон историческую мозаику

Мозаику после завершения ремонта смогут увидеть только посетители кафе. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежцы снова возмутились грядущими переменами, связанными с реконструкцией подземного перехода у здания ЮВЖД. Горожане обратили внимание, что историческая мозаика, выложенная на стене подземки в 1986 году в честь 400-летия города, оказалась закрыта торговым павильоном, которые начали монтировать на днях. Выходит, полюбоваться артефактом советский эпохи отныне будет теперь невозможно?

Сообщение о закрытии мозаики появилось накануне в городском сообществе соцсети «Вконтакте» «Защита культурного наследия Воронежа» и вызвало волну негодования горожан действиям рабочих и чиновников.

- Что нам от Города останется? Вентфасад и гипсокартон вместо мозаик и гранита! Уничтожение истории и культуры. Последние клочки земли отдали в аренду и хоть потоп, - емко выразил мнение горожан участник сообщества Федор Орлов.

Редакция «Комсомолки» попросила чиновников прокомментировать, чем продиктовано такое решение. В мэрии сообщили, чо мозаику сохранят, но она, действительно, окажется внутри помещения кафе. По словам подрядчика, панно очистят и закроют стеклом, оборудовав подсветкой. Любоваться искусством советской эпохи смогут только посетители заведения общепита.

Работы в переходе пока далеки от завершения. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Напомним, это уже не первый скандал, связанный с реконструкцией перехода. Чуть больше месяца назад горожане пришли в шок от того, что подрядчик начал закрывать гранитные плиты входной группы подземки дешевым венфасадом, прикручивая направляющие прямо на советскую облицовку. Тогда чиновники мотивировали решение износом старых плит и невозможностью их замены или реставрации.

Не порадовала воронежцев и современная плитка серийного производства на месте гранитных ступеней входа в переход.

Постепенно приходит в упадок и расположенный рядом Петровский сквер. В нем давно плывет из-под ног тротуарная плитка, а теперь еще и рассыпались деревянные лафеты петровских пушек. Но денег на их восстановление в казне нет.