В Воронеже проверили результативность использования бюджетных средств на школы и гимназии

фото: Воронежская городская Дума

Воронежская Контрольно-счетная палата (КСП) проанализировала работу шести городских школ и гимназий. По итогам проверки аудиторы представили на рассмотрение депутатов горДумы отчет о законности и результативности использования бюджетных средств. Они были выделены общеобразовательным учреждениям в рамках МП «Развитие образования» в 2021 году и текущем периоде 2022 года. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

ТРЕБУЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

Аудит провели в СОШ № 11 им. А.С. Пушкина, СОШ № 16, СОШ № 73 им. А. Ф. Чернонога, СОШ № 80, гимназий № 5 и № 6. По итогам проверки выяснилось, что, например, капитальный ремонт требуют отдельные помещения школы № 80 и кровля гимназии № 6. Свои рекомендации по этому поводу сотрудники КСП отправили в профильное управление городской администрации.

Также обновление необходимо школе № 11 им. А. С. Пушкина. Она находится в здании 1913 года постройки, являющееся объектом культурного наследия под названием «Училище Шпольского». В 1937 году было возведено и здание школы № 16. Для комплексного ремонта этих и других учреждений образования в 2022 году разработали проектно-сметную документацию. В случае получения муниципалитетом положительного заключения ГАУ ВО «Центр Госэкспертизы по Воронежской области», объекты обещают заявить в Министерство Просвещения РФ для получения субсидии из федерального бюджета на 2025-2026 годы.

А гимназии № 6 запланирован ремонт кровли. На это пойдут средства, вырученные за счет предоставления платных услуг.

фото: Воронежская городская Дума

НАРУШЕНИЯ УЖЕ УСТРАНЯЮТ

Указали аудиторы и на нарушения в части распоряжения общеобразовательными учреждениями муниципальным имуществом. Например, отдельные договоры на предоставление школьных помещений в аренду и в безвозмездное пользование заключались без согласования с управлением имущественных и земельных отношений города. При этом стоимость арендной платы должна была определяться на основании отчета оценщика.

Проверили ревизоры и работающих сотрудников. В ряде случаев они принимались на работу без справки о прохождении психиатрического освидетельствования. Отметили в КСП несоблюдение требований трудового законодательства. Согласно нормативам, работник должен каждые пять лет проходить психосвидетельствование. Если не сделал этого, то отстраняется от выполнения обязанностей. Руководители школ и гимназий объяснили нарушения отсутствием финансирования.

Также аудиторы выявили, что в личных делах некоторых сотрудников школ № 11, 16, 73 нет справок об отсутствии судимости. Представителей КСП напомнили, что допуск к работе без таких документов влечет за собой административную ответственность.

Чтобы устранить нарушения, проверяющие направили информацию о них руководителю управления образования и молодежной политики мэрии, директорам общеобразовательных учреждений. В мэрии составили план и сейчас недочеты уже устраняются.

фото: Воронежская городская Дума

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ – СТАРЫМ ШКОЛАМ

Как отметила председатель КСП города Елена Литвинчук, нужно уделить больше внимания старым зданиям школ, а не только возведению новых. Здания уже давно требуют капремонта.

– Многие депутаты при обсуждении бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов озаботились этим вопросом. Ведь подобные школы тоже заслуживают к себе внимательного отношения, качественного ремонта, современного оснащения. Город нуждается не только в новых общеобразовательных учреждениях, но и в проведении капремонта в существующих. Аудиторы сталкиваются с такими проблемами при проверках, и мы каждый раз заостряем на них внимание, – сказала Елена Станиславовна.

В свою очередь депутат Владимир Калинин пообещал, что депутаты вернутся к обсуждению этого вопроса. А также проработают проблемные моменты по ремонту подъездных путей к школам и установки систем видеонаблюдения. Парламентарий указал на необходимость сформировать свою программу по капремонту школ и их территорий.

Депутат Марина Бочарова справедливо заметила, что учреждения образования не смогут самостоятельно заплатить за работу и строительные материалы, даже если и зарабатывают за счет предоставления помещений в аренду коммерческим структурам.

– Это очень большая финансовая нагрузка, – подчеркнула парламентарий. – Создание программы станет решением многих существующих проблем.

Ирина Шабанова