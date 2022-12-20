Итоги гастролей 2022 в Воронеже: отмены-переносы концертов мэтров, аншлаги молодых звезд

Концерты Михайлова, Киркорова, Билана в 2022-м в Воронеже перенесли Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 2022-м коронавирус меньше свирепствовал, и в Воронеже потихоньку стали возобновлять гастрольную деятельность. Правда, к доковидным значениям она не вернулась, даже не приблизилась. Концертов и спектаклей заезжих знаменитостей объявляли много, но провести смогли не все. Начались отмены-переносы, которые переросли буквально в вал. Поначалу сдвиг даты из желания промоутеров «дособрать» зал (учитывая, что их деятельность сильно пострадала в пандемию), воронежцы воспринимали с пониманием. Но когда переносы стали множиться как грибы после дождя, превращаясь в фарс, зрители просто перестали доверять организаторам гастролей. Тенденция со стороны промоутеров такова: если аншлаг – мероприятие проводят, а если нет – выгоднее его перенести, чтобы не выходить в «минус». Зрители ответили на такое очень просто: билеты покупают в последний момент - в вечер накануне или прямо в день концерта – когда воронежцы видят, что нет сообщений об отмене.

А еще произошла рокировка с востребованностью артистов. Вкусы публики поменялись! Сейчас смотрят не на тех кумиров, на которых покупали билеты до пандемии.

ПРОВАЛЫ ЗВЕЗД-МЭТРОВ

Воронежские зрители перестали ходить на «звездных» звезд шоу-бизнеса. Концерт Стаса Михайлова, дважды не состоявшийся в 2022 году, передвинули на 2023-й. Причем, это шестой перенос: концерт все не могут провести с пандемии – с 2020-го. Это было бы смешно, если б не было так грустно. А до 2020-го концерты Михайлова проходили на стабильных аншлагах без исключения.

Киркоров тоже «перенесся». Дима Билан составил предыдущим мэтрам компанию. Передвинули Максим – сначала на месяц, потом на следующий год. Дважды перенесенный концерт Валерия Меладзе у организаторов хватило мужества отменить.

Из «старичков» собрали полный зал Лепс, Ирина Круг, Лолита (хотя ее тоже переносили).

Ирина Круг собрала в Воронеже полный зал Фото: Ярослав ИВАНОВ

АНШЛАГИ МОЛОДЫХ ЗВЕЗД

Зато битковые аншлаги стало собирать новое поколение артистов. Shaman, быстро взлетевший на вершину шоу-бизнеса из-за патриотики, распродался практически без рекламы. Концерт Юрия Николаенко (НЮ) из «Ауры» перенесли в Event-Hall, потому что небольшой зал клуба продался мгновенно, и было столько запросов на билеты, что организаторы рискнули взять площадку в разы больше. И в итоге не прогадали - самый большой концертный зал города оказался набитым фанатами НЮ под завязку. Полный зал собрали Zivert, Анна Asti и Macan.

И это при том, что билеты подорожали, теперь в Event-Hall они в среднем стоят от 3000 до 6000 рублей, иногда доходят до 8000.

Shaman собрал в Воронеже аншлаг Фото: Ярослав ИВАНОВ

ФЕЙК С ГАЗМАНОВЫМ

Олегу Газманову кто-то решил устроить провокацию. В интернете появилась публикация, что на июньском концерте одного из самых патриотичных артистов страны в Воронеже якобы случился скандал. Мол, в середине представления в зале подняли американский флаг, не выдержавший Газманов спрыгнул со сцены, залез на флагшток и сорвал его. Правда, видеозаписей, подтверждающих сей факт (а сейчас на телефоны не снимает только ленивый) в сети не обнаружилось. Сам артист сообщил, что это ерунда, которой не было. Департамент культуры Воронежской области официально заявил, что это фейк.

СКАНДАЛ С ВАСИЛЬЕВЫМ

Перенесенный рок-фестиваль «Чернозем» в 2022-м состоялся. Ни даже ливший в первый день дождь, ни «страшно красивая» нововоронежская Аленка, установленная на фестивальной поляне, не испугали зрителей. Кворум собрался. Атмосфера была классная. Но в бочку меда капнули ложку дегтя. Подсуропил лидер группы «Сплин». Хотя организаторы предупреждали участников опен-эйра, что форум - не место для политики, Александр Васильев начал со сцены симпатизировать уехавшим из страны из-за СВО группам. Благо «Сплин» в концерте был последним, многие из зрителей развернулись и ушли по домам. А ведь все могло закончиться красиво.

Александр Васильев на "Черноземе" высказался не в тему Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПУБЛИКА ПОДДЕРЖАЛА АКТЕРОВ-ЗЕМЛЯКОВ

По спектаклям. Воронежские зрители в первую очередь поддержали своих: на аншлагах прошли выступления артистов - уроженцев города или учившихся в нашем институте искусств. В частности, полный зал собрал благотворительный вечер, устроенный звездами кино и театра - выпускниками ВГИИ. Федор Добронравов («Сваты»), Сергей Дорогов («6 кадров»), Андрей Аверьянов («Склифософский», «Легавый»), Святослав Ещенко («Аншлаг») выступили в одном представлении с артистами воронежских театров ради сбора средств на помощь вдове профессора института искусств Сергея Надточиева, скончавшегося в прошлом году от коронавируса.

Благотворительный вечер с Федором Добронравов и Сергеем Дороговым собрал аншлаг Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На аншлагах также прошли спектакли с участием воронежских артистов, а ныне звезд кино и театра Стаса Садальского и Сергея Астахова.

На комедии с Сергеем Астаховым в ВКЗ был аншлаг Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Полные залы собрали также гастроли «питерцев» – театра эстрады имени Райкина с участием Юрия Гальцева и Андрея Носкова, а также спектакль «Спасти рядового Гамлета» с Юрием Гальцевым и Алисой Гребенщиковой, драма «Семейный ужин в половине второго» с Анатолием Васильевым и комедия «Главная роль» с Глафирой Тархановой, Анатолием Руденко и Петром Красиловым.