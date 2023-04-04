Успеть до лета: как интересно провести весенние выходные

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Весна в самом разгаре: появились первые пролески, в зоопарке проснулись бурые медведи, а от снега не осталось и следа. Пришла пора организовать для себя и близких интересные и полезные выходные.

Вместе с Tele2 мы подобрали простые и доступные варианты, как необычно провести свободное время этой весной. Оператор в рамках программы лояльности «Больше» приготовил для воронежцев выгодные предложения от партнеров, которые приятно дополнят досуг.

1) Создать уникальную карту города

Едва на улице устанавливается «плюс», хочется больше гулять. Намотать километры можно и по привычным маршрутам «дом-работа-магазин», особенно если вашему району повезло с тротуарами. Можно пройти туда-сюда весь проспект Революции, спуститься на Адмиралтейку, посмотреть на знаменитый корабль и снова подняться, или поехать в Центральный парк и покорять туристические тропы.

Мы предлагаем сделать весенние прогулки веселее – найти новые достопримечательности Воронежа. А после нанести их на виртуальную – или настоящую, бумажную – карту города.

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Не знаете, с чего начать? Найдите места, о которых слышали, но еще не видели. Некоторые дома, дворы и перекрестки уже вошли в историю Воронежа, но миновали туристические буклеты. Например, «дом-гармошка» – жилой дом необычной конструкции на улице Карла Маркса. Коренные воронежцы часто водят гостей из других городов посмотреть на «сложенный» дом. Или «волосатая стена» – реальная стена дома № 35 по проспекту Революции, из которой торчат изогнутые металлические прутья. Какой-то шутник назвал стену «волосатой», и теперь это неформальная достопримечательность Воронежа. Оригинальные дома, вывески, маленькие памятники можно обнаружить ближе, чем вы думаете.

Чтобы замечать особенное в обыденном, первооткрывателям нужно много энергии и, конечно, хорошее настроение. Зарядиться бодростью и позитивом поможет чашка ароматного кофе. По промокоду программы «Больше» абоненты Tele2 получат скидку 20% на цитрусовый раф в сети кофеен JOJO.

2) Наведаться в «Тигули»

Словари сообщают, что «тигули» – слово диалектное, характерное для Воронежской области. Точное его происхождение неизвестно, предположительно от слова «тягаться» в значении «таскаться, шататься», а значение без труда назовет каждый воронежец. Тигули - это отдаленное место, куда трудно добраться и, как правило, куда по доброй воле человек бы не отправился.

В питомнике «Червленый яр» решили с диалектом поспорить и устроили такие тигули, в которые забираться легко и приятно. Так назвали экотропу длиной 3 км, проходящую по территории питомника. Добраться туда довольно легко, а провести там время будет интересно и взрослым, и детям. Экотропа «Тигули» ведет мимо всех вольеров оптимальным маршрутом. Ходить удобно даже после дождя – благодаря деревянному настилу.

Филиал воронежского зоопарка, куда переселили крупных копытных, за несколько лет вырос в настоящий сафари-парк площадью больше 20 га. В открытых вольерах обитают бизоны, олени, тибетские яки, кабаны и косули. Есть и гости из теплых краев – верблюды, гуанако и ламы. Живут в условиях, приближенных к естественным, заводят потомство и при этом достаточно привыкли к людям, чтобы подходить близко и клянчить угощение. К сожалению, кормить животных посетителям запрещено. Это может быть опасно как для людей, так и для четвероногих. А вот осторожно погладить животное можно. В «Червленом яру» общаться с людьми любят ламы и северные олени, благосклонно относится верблюд.

Любителям живности помельче и пошустрее в «Червленом яру» понравятся шумные обитатели птичника и снующие по соснам белки. Для рыжих пушистиков можно взять с собой горстку орехов или семечек. Доставка прямо к столу, все как у людей. Этой весной сеть магазинов «Пятерочка» предлагает воронежским клиентам Tele2 скидку 27% на первый заказ на сумму от 1000 рублей. Чтобы ее получить, нужно ввести промокод из программы «Больше» в специальном поле в приложении «Пятерочка Доставка».

3) Посмотреть спектакль… в кино

Да, так можно, и уже давно. Не первый год кинотеатр «Спартак» дает уникальную возможность посмотреть на большом экране записи и прямые трансляции лучших спектаклей со всего мира: балетных, оперных и драматических постановок. У такого культурного досуга сплошные плюсы – не нужно покидать город (или страну, если хотите посмотреть, например, «Гамлета» в лондонском Globe), можно не караулить с секундомером, чтобы успеть купить билеты, да и стоят они в разы дешевле.

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Даже в наш век доступности всего и всем нельзя не оценить удобство и бюджетность такого отдыха. А впечатления остаются не менее яркие! Есть еще один бонус: если спектакль идет на иностранном языке, русские субтитры помогут вам не упустить ни слова из того, что говорят или поют артисты. На большом экране текст удобно читать, не теряя при этом из фокуса оригинальную «картинку».

Удовольствие, комфорт и выгода в одном месте – что может быть лучше? Такое же приятное сочетание воронежцы получат в сети хинкальных «Старик Хинкалыч». Для абонентов Tele2 здесь действует специальное предложение: аджарский хачапури в подарок при заказе от 900 рублей.

4) Устроить пикник

Чтобы устроить пикник с красивым видом, не нужно ехать за город. В Воронеже хватает мест, где можно уютно пообедать или поужинать на свежем воздухе. Добраться до каждого из них можно на общественном транспорте, дорога не займет много времени. Например, Центральный парк. Пионерская горка и прилегающие холмы – давно облюбованное горожанами место для пикников. Летом можно спрятаться в тени деревьев на вершинах, а весной, когда погреться на солнце только в радость, расположиться прямо на склонах. Несмотря на популярность места, тесно отдыхающим не будет – холмы тем просторнее, чем ближе к ним подойти. И вид открывается прекрасный.

Любителям живописных закатов понравится на пирсе в парке «Дельфин». После реконструкции парк снова стал одним из любимых мест отдыха воронежцев, взрослых и маленьких. Правда, есть у этого небольшой минус – в «Дельфине» всегда довольно людно и места на самых удобных участках берега и пирса может не достаться. Впрочем, вид на водохранилище хорош из любой точки парка. Красоту вокруг обычно захочется запечатлеть и немедленно показать близким. Если вы часто делитесь видеоконтентом, дополнительные гигабайты мобильного интернета точно пригодятся. Tele2 предлагает своим абонентам бонусные 5Гб на месяц за приглашение друзей присоединиться к программе «Больше».

Жителям правого берега, особенно Северного района, вероятно, будет удобно устроить пикник в «Олимпике». Как и Центральный парк, это традиционное место для семейных вылазок и романтических уединенных прогулок. Помните, что в открытом лесу нужно соблюдать правила безопасности: берегитесь клещей, не разводите огонь и не оставляйте после себя мусор.

Где бы вы ни запланировали пикник, чтобы он прошел идеально, не забудьте взять солнцезащитные очки, репелленты и, конечно, вкусную еду и напитки. Партнер Tele2 – сеть ресторанов «День пиццы» – предлагает абонентам оператора свою помощь: «Пепперони фреш» диаметром 35 см в подарок при заказе большой пиццы на доставку. И экономия, и готовить не нужно!

5) Освоить собирательство

Для ягод и грибов еще не сезон, так что собирать предлагаем… мусор. Точнее, правильно рассортировать и утилизировать все ненужное и неработающее, что давно пора бы выбросить, но руки не доходят. Впрочем, хорошо, что не доходят – лучше не выкидывать, а сдавать в переработку или повторное употребление.

Разумное потребление – не просто модные слова. Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что среднестатистический россиянин за 2021 год произвел почти 435 кг мусора. С каждым годом объемы только растут. Если представить, что хотя бы половина из-за неправильной утилизации будет разлагаться десятки лет – картина будущего рисуется удручающая.

В Воронеже тема раздельного сбора мусора в последние годы звучит все громче. Специальными контейнерами оборудована часть дворовых площадок, но зачастую они делят бытовой мусор только на «сухой» и «мокрый», или позволяют отделить от общей массы только пластик. Ненужные одежду, обувь, коробки, ящики и бутылки, старые книги, канцелярские принадлежности, неработающую и ненужную технику, батарейки – все это лучше отвезти в экоцентр «Собиратор» на улицу Кирова, 5. И предварительно обязательно ознакомьтесь с инструкцией, что и в каком виде принимается.

«Собиратор» работает не только с заводами по переработке мусора, но и с благотворительными проектами. Так что книги, одежда, игрушки или старый смартфон, которые вам не нужны, могут кому-то помочь и подарить радость. Такое по-настоящему полезное доброе дело не грех отметить. Например, побаловать себя вкусным ужином. Сеть ресторанов японской и паназиатской кухни MYBOX предлагает абонентам Tele2 выгодный вариант: при заказе на сумму от 750 рублей ролл «Сансей» в подарок.

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