Мошенник снял с карты воронежца три стоимости гитары, которую тот продавал на сайте объявлений

Еженедельно воронежцы переводят мошенникам от 3 до 5 миллионов рублей Фото: из архива «КП»

Дистанционные мошенничества и киберпреступления остаются самыми распространенными в статистике уголовного розыска Воронежа. По словам начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Воронежу Андрея Мещерякова, каждое третье преступление относится к этой категории.

90% МОШЕННИКОВ РАБОТАЮТ НА УДАЛЕНКЕ

С начала 2022 года в городе зарегистрировали 1900 мошенничеств, что на 17% выше данных 2021 года, а также 1286 краж с банковских карт (снижение за год на 18%). След около 90% дистанционных мошенничеств ведет в другие регионы. Чтобы задержать преступников, воронежские оперативники за год совершили больше 130 командировок.

В 2022 году, по словам Мещерякова, удалось раскрыть более 400 краж и мошенничеств. Больше 35 уголовных дел направили в суд.

ОТ 3 ДО 5 МИЛЛИОНОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

Злоумышленники постоянно совершенствуют схемы обмана граждан. Однако основными, как и прежде, остаются несколько вариантов.

На первом месте по распространенности стоит звонок из «службы безопасности банка», который зачастую определяется телефоном, как реальный номер банка. Таким образом еженедельно горожане теряют от 3 до 5 миллионов рублей.

Второе место, несмотря на избитость, занимают схемы с якобы попавшими в ДТП родственниками. Их, как правило, применяют для обмана пожилых граждан. Этой схеме больше 10 лет.

- Злоумышленники совершают серию звонков жертве, сначала «полицейский», потом «врач из больницы», и так далее. Все рассказывают о серьезности ситуации, грозящем родственнику наказании, необходимости откупиться или оплатить лечение потерпевшему в аварии, - рассказал Мещеряков. – Разговор может длиться по несколько часов, пока курьер едет за деньгами. Необходимая для решения вопроса сумма может вырасти до полумиллиона.

За деньгами чаще всего приезжает молодой курьер, который может даже не догадываться о серьезности преступления, в котором участвует. За доставку он получает свой процент с каждой поездки.

«ДЖИН» ИЗ ИНТЕРНЕТ-ССЫЛКИ

Третья распространенная схема связана с рассылкой ссылок. Перейдя по ним, потерпевший может лишиться денег, которые спишутся автоматически, или скачать программу удаленного доступа для мошенников. Полицейские настоятельно предостерегают воронежцев от перехода по сторонним ссылкам из интернета.

Часто мошенничества совершаются на площадке бесплатных объявлений о продаже. Один из таких случаев произошел с воронежцем, который решил продать электрогитару. Ему позвонил покупатель, пожелавший перевести деньги за товар на карту.

- Злоумышленник получил у потерпевшего данные его карты, после чего с нее списалась стоимость гитары – 7,5 тысяч рублей, - рассказал Мещеряков. – Мужчина позвонил покупателю и сообщил об этом. «Покупатель» ответил, что что-то сделал не так, это ошибка и сейчас он вернет деньги. Надо только еще раз получить и передать ему код из СМС. Потерпевший выполнил указания, и с его счета списались еще 7,5 тысяч.

Так повторялось несколько раз, пока потерпевший не осознал, что нарвался на мошенника. В общей сложности он потерял 30 тысяч.

Менее популярны, но все еще действенны схемы рассылки сообщений друзьям с просьбами о помощи со взломанные страниц в соцсетях, а также всевозможные сборы пожертвований на лечение или другие сборы.

Подробные схемы мошенничеств и способы защиты от них также раскрыли и эксперты из Банка России.