Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов: «Вопросы находятся под контролем депутатов»

фото: Воронежская областная Дума

Положительное решение получила половина поступивших обращений, остальные находятся в работе.

Депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в тематической неделе приемов по вопросам ЖКХ, которая была организована ВПП «Единая Россия». Обращение воронежцев рассматривали парламентарии всех уровней, специалисты Государственной жилищной инспекции области, регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управления ЖКХ Воронежа, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов области, представители общественных организаций, работающих в сфере ЖКХ. Всего было организовано более 200 приемов.

Вместе с депутатами регионального парламента обращения избирателей рассмотрел председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов. Большинство вопросов было связано с работой управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций. Также заявители просили оказать содействие в благоустройстве, озеленении дворовых территорий, опиловке аварийных деревьев. Всего в рамках тематической недели приемов по вопросам ЖКХ в партийные приемные обратилось более 500 жителей региона.

– Чаще всего воронежцы обращались по вопросам, связанным с качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, работой управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, начислением платы за ЖКХ, благоустройством территорий. Половина поступивших обращений в ходе недели приемов решена положительно, вопросы, требующие длительной проработки, находятся под контролем депутатов и сотрудников региональной партийной приемной, – рассказал Владимир Нетёсов.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473)277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.