Силовики рассказали, как в Воронеже уберечься от повторения теракта в Санкт-Петербурге

Силовики работают на месте теракта в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Теракт в Санкт-Петербурге, где погиб известный военкор Владлен Татарский и были ранены 30 человек, заставил задуматься, а как организуют безопасность людей, которые по каким-то причинам ненавистны украинским нацистам в Воронеже. Оказалось, что им самим придется позаботиться, чтобы снизить риск, на который они идут, скажем, когда организуют встречи в кафе и ресторанах.

- Наши коллеги составляют паспорт каждого объекта, где собирается большое количество людей. Однако ответственность за соблюдение безопасности в нем лежит на владельце, - рассказал источник «КП» в силовых структурах. – Скажем, в торговых центрах принимает решение, немедленно эвакуировать людей при сомнительном сообщении о бомбе или с этим подождать, именно хозяин ТЦ. Один бизнесмен решает побольше потратиться на антитеррористическую защищенность своего заведения, другой – поменьше. Если верна информация, что в питерском кафе, где произошел теракт, не было «рамок» на входе, то это невольно помогло преступнице свободно пройти со взрывчаткой. Значит, тем, кому поступают угрозы с Украины, лучше лишний раз не рисковать. По крайней мере для встреч выбирать заведения, где есть такие «рамки» контроля.

В пресс-службе областного правительства на вопрос о том, будут лит усилены меры безопасности после ЧП в Санкт-Петербурге, ответили, что таких сведений у них нет. А если какие-то решения будут приняты, то это могут сделать на очередном заседании антитеррористической комиссии, где участвуют представители властных органов и силовых структур.