Кто построил город

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ДСК был создан в апреле 1968 года приказом Министерства строительства СССР с целью расселения граждан из коммуналок и послевоенных бараков в кратчайшие сроки за счет увеличения объемов строительства жилья посредством крупнопанельного домостроения. ДСК с задачей справился, но завершив значимую государственную миссию, продолжил работать и доказывать свою эффективность и значимость. Благодаря предприятию в нашем городе динамичными темпами развивается не только жилищное строительство, но и появляются особо значимые социальные и культурные объекты. И вот только часть из них.

Медицина

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Воронежский областной перинатальный центр (Московский пр-т, 151) был возведен ДСК в 2011 году. Пятиэтажное здание на 130 коек общей площадью более 24 тыс. кв. м оснащено самым современным медицинским оборудованием. Здесь помогают появиться на свет и окрепнуть недоношенным малышам – таких родилось уже больше 7 тысяч. Более семисот из них были весом не более килограмма. Центр позволил значительно снизить уровень смертности и инвалидности среди таких младенцев.

Поликлиника на 550 посещений в смену на ул. Острогожская, 170/20 возведена ДСК в 2018 году. Она стала единственным медицинским учреждением в густонаселенном и активно развивающимся мкр Шилово. Этого события жители отдаленного микрорайона ждали несколько лет.

На сегодняшний день Домостроительный комбинат завершает строительство еще одного значимого медицинского объекта – хирургического корпуса Воронежского областного онкологического центра на ул. Достоевского. Новый хирургический корпус общей площадью порядка 34 тыс. кв. м на 340 коек предназначен для проведения диагностической, лечебной и профилактической помощи населению Воронежской области по профилю «онкология».

Культура

Зеленый театр в Центральном парке культуры и отдыха стал центром притяжения воронежцев с 2016 года. Тогда ДСК освоил новый для себя формат – театр со зрительным залом открытого формата на 1600 посадочных мест.

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В портфолио ДСК также сквер и одноименный МФК «Романовский», отель мирового класса «Марриотт», современный комплекс ЦУМ-Воронеж.

В 2018 году комбинатом был возведен православный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Шишкова, 146/2). Еще один храм в честь иконы «Троеручица» ДСК возводит сейчас в микрорайоне Шилово.

Образование

Домостроительным комбинатом построены здания геологического и юридического факультетов ВГУ, десятки детских садов, спортивных и образовательных центров, 5 современных школ. Проект, по которому была возведена СОШ № 102, был рекомендован Минстроем для тиражирования по всей стране, а сама школа получила у воронежцев неформальное название «школа будущего».

Государство

Отделение пенсионного фонда РФ по Воронежской области (ул. Студенческая, 36б) было построено в 2008 году. Креативный и амбициозный проект здания, воплощенный ДСК, стал настоящим архитектурным прорывом того времени.

В копилке у ДСК также строительство таких госучреждений как управление ФСБ, Госнаркоконтроля, налоговой инспекции Железнодорожного района, Советского районного суда.

В 2011 году ДСК успешно провел масштабную реконструкцию водоподъёмной станции ВПС-4, что позволило обеспечить бесперебойное водоснабжение города-миллионника, который до этого получал воду по графику.

Комплексная жилая застройка

Несмотря на высокую занятость над созданием социальных объектов, несколько лет ДСК удерживает лидирующую позицию в регионе по вводу жилья.*

Основной профиль деятельности комбината – организация комплексного развития застраиваемой территории. В каждом новом ЖК ДСК реализует концепцию мини-города: вводит объекты социальной направленности, инженерной инфраструктуры, создает полноценную удобную, качественную, благоустроенную и комфортную среду.

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Благодаря ДСК в Воронеже реализованы такие смелые проекты как жилой квартал «Современник» (ул. 9 Января), «Европейский» (ул. Станкевича), «Ленинградский квартал» (ул. Ленинградская), «Лазурный» (ул. Артамонова), «Ласточкино» (ул. Острогожская) и многие другие**.

А ЖК «Московский квартал», расположенный на въезде в Воронеж с московского направления стал настоящей визитной карточкой нашего города. Сейчас он продолжается инновационным ЖК «Яблоневые сады».

В замыслах у ДСК уже сейчас целый ряд новых жилых комплексов, которые превзойдут все, что было построено ранее. Итоги этой новой вехи строительства мы подведем в дни следующего юбилея Домостроительного комбината...

* по данным портала ЕРЗ

** проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Анна Гладкая

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