Все в наших руках: на Левом берегу в Воронеже благоустроят еще несколько дворов

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Неравнодушные жители дома №6 по улице Ленинградская в Воронеже давно мечтали об уютном и благоустроенном дворе, ведь это одна из важнейших составляющих комфортного проживания. А тут выходишь на улицу – тротуары разбиты, освещения не хватает, машины автомобилисты ставят, как захотят... Со своей проблемой они обратились в Воронежскую городскую Думу. И вот – первый шаг сделан.

ОТРЕМОНТИРУЕМ, УСТАНОВИМ

Осмотреть территорию выехал заместитель председателя городского парламента Олег Черкасов вместе с замруководителя управы Левобережного района Максимом Жуковым. Они пообщались с местными жителями, узнали, какие работы требуется провести.

Оказалось, что разбитые тротуары идут по внешней стороне домов №6 и №8. По договоренности с управой благоустройство начнут уже в этом году - решено положить здесь срез. А в 2024-м займутся тротуарами. Средства для капитального ремонта будут заложены в бюджет.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Также срезом отремонтируют и яму, которая образовалась на дороге внутри двора. Но главная проблема – установка шлагбаума, чтобы посторонние автомобили сюда не заезжали. Олег Черкасов рекомендовал жителям заказать геодезическую съемку, и, если проезд находится на прилегающей территории №6, то шлагбаум будет установленс привлечением бюджетных средств в рамках выполнения наказов избирателей.

Максим Жуков в свою очередь рассказал, что в этом году двор дома №6 включен в муниципальную программу «Комфортная среда». Здесь будет отремонтировано дорожное покрытие, установлены детская игровая площадка, ограждение, скамейки, сделан поребрик, бордюр, устройство наружного освещения. По просьбе жителей Олег Черкасов предложил увеличить количество скамеек.

ЗАМЕНИМ ПЕСОЧНИЦЫ И СКАМЕЙКИ

Затем парламентарий встретился с председателем ТСЖ дома №4 по улице Спортивная набережная. Здесь в этом году также запланировано комплексное благоустройство: положат асфальтовое покрытие, установят поребрик и бордюры.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Местные активисты рассказали депутату, что двор большой. И днем, и вечерами здесь собираются дети и взрослые сразу нескольких домов. Они попросили депутата, по возможности, обновить на детской площадке игровое оборудование и установить новые спортивные элементы.

На встрече было решено заменить песочницы, скамейки, поставить для ребятни новую горку, а также один или два теннисных стола. В перспективе во дворе дома можно обустроить и большую спортивную площадку для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, но это планы не на один год. Решено было составить смету на проект. А вот добавить наружное освещение собираются уже в этом. Олег Черкасов пообещал решить этот вопрос.

Ирина Шабанова