Воронежский «Факел» дома проиграл московскому ЦСКА

Московские армейцы «Факелу» пока не по зубам. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Встреча с московскими армейцами в Воронеже у «Факела» в целом не получилась. В первом тайме большую часть времени армейцы владели преимуществом. И необязательный фол Ираклия Квеквескири на Иване Облякове стал следствием непрекращающегося давления гостей. Федор Чалов на 21 минуте развел мяч и Илью Свинова по разным углам – 0:1.

«Факел» в конце первого тайма активизировался, но особо опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева так и не создал.

Во втором тайме вышедшие на замену Георгий Гонгадзе и Руслан Магаль внесли свежесть в атакующие действия «Факела». Но по большому счету запомнить со стороны хозяев поля можно только удар в перекладину Квеквескири. Да еще еще один джокер Роман Акбашев после подачи с фланга в штрафной ударил головой так, что просто размял Акинфеева.

А вот вышедший на замену у гостей Хорхе Караскаль подал в штрафную на 72 минуте на Заболотного. Антон, в свое время поигравший за «Факел» исхитрился сбросить головой мяч Облякову, а Иван несильно, но точно отправил мяч в сетку – 0:2. В конце игры Максим Мухин мог довести дело до разгрома, но не смог обыграть оставшегося перед ним в одиночестве Свинова. Победа армейцев на классе.

«Факел» остается на 14 месте с 17 очками. Впереди выездной матч с конкурентом в борьбе за право остаться в Премьер-лиге – московским «Торпедо». Игра состоится 8 апреля, начнется она в 14.00.