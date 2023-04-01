Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Планирую лично поучаствовать в общегородском субботнике 8 апреля»

Помочь убрать город после зимы можно не только по субботам, но и по средам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале напомнил воронежцам о том, что 8 апреля пройдет общегородской субботник. Глава города рассказал, как столицу Черноземья преображают после зимы. Основная нагрузка при этом ложится на сотрудников районных комбинатов благоустройства и специализированных предприятий, обслуживающих парки и скверы. Сейчас уже сошел снег, и они переключились на генеральную уборку Воронежа. То есть, очищают от пыли и мусора главные улицы города, озелененные территории и другие общественные пространства. Однако коммунальным работникам нужна и помощь неравнодушных горожан.

Городу наводят чистоту в течение месячника благоустройства. К этой работе традиционно подключаются многие предприятия и организации, которые приводят в порядок и свои, и прилегающие территории, сотрудники ведомств, отвечающих за лесополосы, а также вузов и общественных организаций.

Месячник стартовал 1 апреля, он начался с субботников, которые сейчас проходят в районах города. Они также будут организованы 22 и 29 апреля. Присоединиться к этому очень нужному труду можно и в рамках санитарных дней, которые будут проходить каждую среду. К маю, к парковому сезону и, главное, к самому важному празднику – Дню Победы, Воронеж должен быть по-настоящему весенним и ярким.

- Самый масштабный, общегородской субботник состоится 8 апреля, - отметил Вадим Кстенин. - Планирую участвовать в нем. Будем убирать, озеленять наш любимый город, также проведу контрольный объезд территорий. Буду очень рад, если воронежцы по мере сил и возможностей тоже примут участие в этих мероприятиях – в своем дворе, в любимом парке или лесу, на своей улице частного сектора. Уверен, что каждый, кто хоть раз хорошо потрудился на субботнике, больше никогда не выбросит мусор в неположенном месте.