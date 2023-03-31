Спортивные выходные в Воронежской области: «Факел» сыграет с одной из сильнейших команд Премьер-лиги

Поддержать «Факел» и посмотреть на звезд ЦСКА придет много народу. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главным спортивным событием предстоящих выходных будет, безусловно, матч «Факела» с ЦСКА в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Немногие билеты на него, оставшиеся после продажи абонементов, раскупили за 36 минут. Напомним, что в прошлом туре ЦСКА обыграл уверенно лидирующий в чемпионате питерский «Зенит» - 1:0. Стоит посмотреть вживую на игру опытнейшего Игоря Акинфеева и достойно смотревшегося в сборной Ивана Облякова. Отдельный интерес к Антону Заболотному, в свое время поигравшему за «Факел». На стадион, как всегда, предлагают приходить заранее, чтобы избежать долгого стояния в очереди и поучаствовать в различных активностях, предлагаемых организаторами. Матч состоится в воскресенье, 2 апреля, начнется он в 16.30. Тем, кто на трибуны попасть не сможет, но является подписчиком телеканала «Матч-Премьер», можно посмотреть трансляцию там.

Кроме того, в выходные будет раздолье для любителей баскетбола. 1 и 2 апреля в Воронеже в спорткомплексе «Согдиана-СКИФ» (ул. Цимлянская, 3а) пройдут завершающие игры третьего раунда первенства России по баскетболу среди команд юношей до 16 лет (2008 г.р. и моложе). Начнутся они и в субботу, и в воскресенье в 10.00.

Там же 1 апреля начнутся игры третьего раунда полуфинала всероссийских соревнований по баскетболу среди команд юношей до 14 лет (2010 г.р. и моложе). Продлятся они до 7 апреля. Стартовать матчи будут также в 10.00.

А в Нововоронеже со 2 апреля начнутся соревнования по баскетболу XXI Cпартакиады учащихся Воронежской области среди девушек (2008-2009 г.р.). Пройдут они в спорткомплексе «Атом-Арена» (улица Набережная, 9). Игры, кроме воскресенья, состоятся еще 3 и 4 апреля. Начнутся они в каждый из дней в 9.00.