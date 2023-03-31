Владимир Нетёсов: "Бобровский район постоянно находится в динамичном развитии"

фото: Воронежская областная Дума

Спикер регионального парламента принял участие в собрании фракции партии «Единая Россия» в Совете народных депутатов района, а также очередной сессии районного Совета народных депутатов.

Открывая рабочую встречу фракции, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что каждое посещение Бобровского района – это наглядное подтверждение того, что муниципалитет постоянно находится в динамичном развитии. Строится необходимая инфраструктура, сюда активно идут инвесторы. И дело здесь не только и не столько в географическом положении, природе или других внешних условиях. Главный капитал Бобровского района – это люди.

– Здесь всё делают быстро, в сроки и с максимальной эффективностью, созданы стабильные условия для развития экономики, комплексно решаются любые сложные задачи, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

На встрече подвели итоги работы за год и обсудили планы по реализации ряда проектов. В частности, на особом контроле руководства района строительство Экодеревни Лушниковка – уникального проекта в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Также здесь планируют реализовать инвестпроект по выращиванию экопродуктов. В районе открылся третий по счету бассейн (на территории образовательного центра «Лидер»), в Бобровской школе №1 построят спортзал за 180 млн рублей, в райцентре появится детский сад на 330 мест (финансирование объекта составит порядка 400 млн) рублей. Не забывают здесь и о других составляющих для сохранения и привлечения кадрового потенциала в приоритетные сферы: с 2017 по 2022 год район предоставил 52 квартиры врачам, пришедшим работать в местные учреждения здравоохранения.

фото: Воронежская областная Дума

Одним из важнейших пунктов повестки дня последовавшей затем сессии Совета народных депутатов стал доклад об итогах социально-экономического развития Бобровского района в 2022 году и задачах на 2023 год. С информацией по этому вопросу перед участниками выступил глава района Анатолий Балбеков. Докладывая о состоянии бюджетной системы муниципального образования, он подчеркнул, что за 2022 год в консолидированный бюджет района поступило 3,2 млрд рублей, из них – 1,3 млрд рублей собственных доходов. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 3,1 млрд руб.

Далее Анатолий Балбеков подробно остановился на различных отраслях экономики и социальной сферы. В частности, он рассказал, что по надоям молока и производству мяса в прошлом году район занял второе место по области. А по численности поголовья крупного рогатого скота Бобровский район входит в тройку лидеров региона. За 2022 год местные аграрии получили помощь от государства в виде субсидии в объеме почти миллиарда рублей. Динамика в аграрной сфере положительно сказывается и на качестве жизни селян.

Объем инвестиций в различные отрасли в прошлом году составил 6,3 млрд руб.

Значительное внимание в районе уделяется и социальным объектам. Так, в 2022 году были реализованы такие значимые проекты, как капремонт терапевтического корпуса районной больницы, строительство водозаборного сооружения и магистрального водовода в Боброве, строительство в селах жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения (43 дома), ремонт Ясенковского дома культуры и ряд других.

Выступающий также доложил о реализации мероприятий в сфере ЖКХ, культуры, спорта, поддержки малого и среднего предпринимательства, развития туризма.

Затем председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассказал участникам сессии об итогах деятельности регионального парламента за 2022 год, основных приоритетах законотворческой и представительной работы депутатского корпуса, формировании нормативной среды для обеспечения социальной стабильности, поддержки инвестиционной деятельности и стимулирования деловой активности в регионе. Также спикер регионального парламента рассказал о том, как депутаты Воронежской областной Думы помогают жителям региона в решении конкретных вопросов, в том числе, и в рамках Народной программы.

Также в рамках сессии были рассмотрены изменения в Устав района, изменения и дополнения в бюджете муниципального образования на 2023 год. Кроме того, депутаты обсудили вопросы предоставления матпомощи медикам, вновь прибывшим на работу в поселения района, и другие актуальные вопросы.