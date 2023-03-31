Даёшь левый поворот!

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Альтернатива есть!

25 марта состоялось Всероссийское совещание партийного актива КПРФ, в котором приняли участие все региональные отделения Коммунистической партии, включая партийные отделения, созданные в народных республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. Совещание провел Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Перед началом совещания лидер КПРФ поблагодарил воронежских коммунистов за проделанную работу, призвал уверенно двигаться вперёд, выполняя намеченные задачи и давая отпор провокациям, которые пытается строить теряющее влияние буржуазная власть.

«Альтернатива есть!» - так обозначил лидер КПРФ главный девиз, с которым партия станет работать в ближайшей перспективе и примет участие в выборах, запланированных на сентябрь 2023 года. Альтернатива антинародному курсу, войне, деградации производства, ухудшения уровня жизни людей осуществима только на основе программы КПРФ, и всё общество убедилось в этом.

Геннадий Зюганов подчеркнул особую значимость обращения «Это твоя партия» и призвал коммунистов привести в ряды КПРФ новых убеждённых, деятельных соратников:

«Приближается столетие первого Ленинского призыва. Партия объявила его в 1924 году. В ВКП(б) пришла 241 тысяча новых партийцев.

Каждый из нас обязан включиться в дело нового Ленинского призыва. Наша партия должна «нарастить мускулы», чтобы штурмовать большие высоты.

У нас есть особое право – сказать каждому достойному человеку: КПРФ – это твоя партия! Это твоя надежда и опора! В дни судьбоносной схватки добра со злом наша партия укажет дорогу в будущее. Дорогу справедливости, дружбы и народовластия, дорогу социализма!»

Коммунисты, вперёд!

Кульминацией торжественных мероприятий в честь 30-летия КПРФ стал праздничный концерт. Итогом этой сложнейшей работы стал второй этап ХХVIII областной конференции КПРФ 6 марта 1993 года.

Поздравляя собравшихся с юбилеем КПРФ, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев подчеркнул: КПРФ все эти годы находится на передовой в борьбе за права трудящихся.

Сейчас коммунисты являются стержнем сохранения и приумножения того потенциала, который был создан советской эпохой, заложен Великим Октябрем. Пока не начнёт действовать программа КПРФ, Россия так и будет топтаться на месте, не имея возможности выкарабкаться из системного кризиса.

Патриотические и лирические песни советской эпохи, танцы, стихи о Родине, Ленине и Коммунистической партии в исполнении разноплановых творческих коллективов не оставили равнодушными никого в зале.

В честь знаменательной даты состоялось награждение активистов разных поколений.

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Нет «дистанционке» и «трёхдневке»

Бюро Воронежского обкома КПРФ выступило с заявлениями против дистанционного электронного и трёхдневного голосования в 2023 году:

«15 марта 2023 года на 111-м заседании ЦИК РФ была обнародована информация о том, что Избирательная комиссия Воронежской области направила в ЦИК РФ заявку о проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах Губернатора Воронежской области и выборах в органы местного самоуправления в сентябре 2023 года».

«Считаем, что опыт проведения выборов с применением ДЭГ показал, что на таких выборах побеждали представители партии власти с крайне сомнительными результатами, что подрывает доверие граждан к итогам таких выборов.

Это связано с тем, что ДЭГ, в том виде, в котором он существует, нарушает основополагающие принципы избирательного права, в частности, принципы открытости и прозрачности.

С учётом изложенного, предлагаем Центральной избирательной комиссии РФ отклонить заявку Избирательной комиссии Воронежской области о проведении выборов Губернатора Воронежской области и органов местного самоуправления в сентябре 2023 года с применением ДЭГ».

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«Считаем, что голосование должно проводиться в течение одного дня по следующим основаниям.

Трёхдневное голосование приводит к тому, что членам участковых избирательных комиссий и наблюдателям приходится отпрашиваться с работы и трудиться по 13 – 14 часов в пятницу и субботу, 16-17 часов в воскресенье. Такая работа приводит к перенапряжению, создаёт предпосылки для совершения ошибок.

Проведение выборов в один день позволит снять проблему нелегитимности выборов с использованием сейф-пакетов.

Голосование в течение одного дня значительно сэкономит финансовые ресурсы.

Опыт проведения выборов 11 сентября 2023 года показал, что одного дня голосования достаточно, чтобы избиратели реализовали своё избирательное право. Так, например, на избирательном участке 30/03 проголосовало 2170 избирателей из 2189, т.е. 99,13%.

Обращаем внимание Избирательной комиссии Воронежской области, что в нашей области нет ни эпидемических, ни политических условий для проведения многодневного голосования.

Требуем от Избирательной комиссии Воронежской области принять решение о проведении голосования на выборах только в Единый день голосования – 10 сентября 2023 года».

Мы с вами, братья!

27 марта с погрузочной площадки подмосковного совхоза им. Ленина состоялась отправка 107-го гуманитарного конвоя от КПРФ на Донбасс. В большом количестве отправили продукты, медикаменты, детские вещи, рыбные и мясные консервы, овощи, питьевую воду. Самым главным грузом стало обмундирование для наших военных, медикаменты для госпиталей.

Из Воронежа гуманитарный груз отправился немного позже из-за погодных условий. В этот раз жителям ЛНР доставлена вода, продукты, товары первой необходимости. Груз сформирован и отправлен благодаря усилиям первого секретаря Воронежского обкома КПРФ Андрея Рогатнева, второго секретаря обкома Дениса Рослика, секретаря обкома Александра Шабунина, депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

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Признание геноцида советского народа – не просто бумага

Прокуратура Воронежской области приняла решение о направлении в суд иска о признании факта геноцида народов Советского Союза. В декабре 2022 г. депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Гаврилов обратился в Генеральную прокуратуру по вопросу признания геноцидом советского народа преступлений, совершённых оккупантами в годы Великой Отечественной войны в Воронежской области.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов положительно оценил принятое Воронежской областной прокуратурой решение:

«Официальное признание факта геноцида мирного населения на оккупированной фашистскими захватчиками территории Воронежской области – не просто бумага. Это – дань памяти и уважения людям, которые ценой жизни доказали любовь к Родине, приняли мученическую смерть».

В рамках проекта «Подвиг народа», который воронежские коммунисты, комсомольцы ведут несколько лет вместе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, краеведом Николаем Сапелкиным, были изучены данные Госархива, а также материалы местных музеев. Обнаружены факты, согласно которым в Воронежской области в период оккупации погибло 198300 человек, среди которых 6210 военнопленных и 4911 мирных жителей были зверски убиты через расстрелы, повешения. Теперь суд должен дать оценку этим злодеяниям оккупантов.

Сохранять прошлое, заботиться о будущем

Очередное общее собрание Воронежского регионального отделения Всероссийского созидательного движения «Русский лад» - общественной организации, являющейся союзником КПРФ и объединяющей преимущественно творческую интеллигенцию, прошло 26 марта в Воронежском обкоме КПРФ.

Движение «Русский лад» имеет свое начало еще с 90-х годов, когда начала формироваться патриотическая культурная повестка в противовес навязываемому западному образу жизни. «Русский лад» – это сохранение культуры, традиций и обычаев русского и других братских народов многонациональной и многоконфессиональной России.

Участники собрания говорили о необходимости активной работы в массах, проведения творческих акций, позволяющих приобщить сограждан, и прежде всего молодёжь, к традиционным историческим и духовным ценностям. Завершилось собрание избранием председателя и членов правления, а также Контрольно-ревизионной комиссии. По итогам голосования в состав правления «Русского лада» вошли: Ирина Глушкова, Александр Шабунин, Сергей Кострикин, Ольга Филлиповская, Елена Смолицкая.

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Встреча с космонавтом

В преддверии 62-й годовщины со дня первого полёта человека в космос, по инициативе Воронежского обкома КПРФ состоялась встреча члена гагаринского отряда космонавтов Александра Скворцова с пионерами, учащимися средней школы и общеобразовательной школы пос. Углянец Верхнехавского района. Школьники с большим интересом выслушали рассказ космонавта об истории освоения космоса, вкладе воронежских предприятий в этот процесс.

Навстречу пленуму обкома

В настоящее время Воронежское областное отделение КПРФ готовится к очередному пленуму обкома, на котором будут обсуждаться вопросы подготовки к предстоящим выборам губернатора и местных Советов, подводиться промежуточные итоги работы по направлению представителей КПРФ в составы участковых избирательных комиссий.