Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов помог жителям региона в решении вопросов сферы ЖКХ

фото: Воронежская областная Дума

Обращения избирателей также поступили в адрес председателя регионального законодательного собрания.

Ряд вопросов был связан с работой управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. По всем обращениям заявители получили необходимые консультации, организации примут меры по исправлению ситуации.

Также заявители просили оказать содействие в благоустройстве, озеленении дворовых территорий, опиловке аварийных деревьев. Вопросы решены положительно, работы начнутся в ближайшее время.

Еще одной заявительнице потребовалась юридическая консультация по вопросу улучшения жилищных условий. Юристы приемной оказали необходимую помощь.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473)277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.