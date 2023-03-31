Губернатор возглавил Попечительский совет местного отделения Российского военно-исторического общества

фото: Правительство Воронежской области

Глава Воронежской области возглавил Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом он написал в пятницу, 31 марта в своем телеграм-канале.

Александр Гусев поблагодарил представителей РВИО за оказанное доверие, заверил, что готов активно включиться в работу военно-исторического общества и лично решать вопросы. А также рассказал о дальнейших планах.

- Первое, на что обращу внимание — работу с молодежью. Со стороны правительства области еще активнее станем продвигать тему военно-патриотического воспитания и вовлекать ребят в изучение истории страны. Уже несколько важных объектов для этого есть: Осетровский плацдарм, будущие музей ВДВ и парк «Патриот». Установим и памятник воинам-героям возле Ротонды, - подчеркнул губернатор.

Также в ближайшем будущем отделения РВИО появятся в 24 районах и двух городах Воронежской области.

Напомним, РВИО было основано указом президента России Владимира Путина 11 лет назад - в 2012-м. Это добровольное самоуправляемое общественно-государственное объединение. Создавалось оно с целью изучения и популяризации военной истории России, а также сохранения объектов военно-исторического культурного наследия.

В Воронежской области в этом направлении в последние годы была проведена большая работа. Например, в Верхнемамонском районе построили мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм». На его месте с 16 по 31 декабря 1942 года была успешно проведена Среднедонская наступательная операция под кодовым названием «Малый Сатурн». В Острогожском районе установили монумент в память об узниках лагеря для пленных 1942-1943 годов. У села Лушниковка нашли останки 1 204 погибших военнопленных «Дулаг-191».

Ирина Шабанова