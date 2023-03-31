Губернатор: «Приезжающим на реабилитацию в Воронеж бойцам предоставляется гостиница»

фото: пресс-служба Правительства Воронежской области

В Воронеже активно работает региональная система комплексной реабилитации участников СВО и их семей. Властям удалось решить еще одну задачу: определились с местом проживания для военнослужащих, которые приезжают в областной центр. Им предоставляются номера в гостинице. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 31 марта.

- Для тех мужчин, кто желает воспользоваться возможностями программы реабилитации, но проживает далеко от Воронежа, теперь работает гостиница с бесплатным питанием, проживанием и другими бесплатными бытовыми услугами, - поделился с земляками глава региона.

В данный момент она рассчитана на 46 мест, но при необходимости власти готовы увеличить их число.

Бойцы из районов Воронежской области, участвующие в программе, могут проходить ее в полустационарный форме: восстанавливаться в медучреждениях областного центра и ночевать в гостинице. Но даже при отсутствии возможности личного посещения больницы им готовы организовать телемедицинские консультации на местах.

Напомним, Воронежская область одной из первых в России запустила трехлетнюю комплексную программу по реабилитации участников спецоперации и поддержки их семей. Проект действует в несколько направлениях. Среди них - медицинская помощь, социальная поддержка, психологическая реабилитация, трудоустройство, правовые консультации.

Условие для включения в систему реабилитации участников СВО — результаты медобследований (их можно пройти в областной больнице №1), а затем регистрация в едином центре обработки информации и координации реабилитации участников СВО, действующего на базе центра «Семь ступеней». Номер «горячей линии» системы реабилитации: 8-800-201-42-18

Ирина Шабанова