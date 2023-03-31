Выходные в Воронеже: День Рахманинова, День птиц и фестиваль науки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЫКА ИЗ КИНО

Март в Воронежском концертном зале проводят кинохитами. В пятницу симфонический оркестр ВКЗ в рамках абонемента №1 «Музыкальный калейдоскоп» сыграет программу «Волшебный луч». Зрители окунутся в атмосферу легендарного русского кино, от самых истоков - от великого "немого" - до фильмов нашего времени.

В программе прозвучат саундтреки из любимых кинофильмов - музыка Исаака и Максима Дунаевских, Александра Зацепина, Микаэла Таривердиева, Эдуарда Артемьева, Андрея Петрова, Геннадия Гладкова, Сергея Шнурова и других известных композиторов.

- С изобретением кино музыка сразу же стала его неотъемлемой частью. И сейчас стоит услышать какой-нибудь музыкальный момент из увиденной ранее картины, и ее образ сразу всплывает в воображении вместе с теми ощущениями, которые вызвал этот фильм при первом просмотре, - говорят организаторы.

Дирижировать будет Евгений Мингалев. Концерт пройдет в ВКЗ 31 марта в 19.00, 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕНЬ РАХМАНИНОВА

1 апреля, в день рождения композитора Сергея Рахманинова, 150-летие которого отмечается по всей стране, в Воронеже пройдет несколько концертов - в рамках Всероссийской акции «День Рахманинова».

"Никитинка" ждет на бесплатном концерте «Два великана»: Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов. Они подружились, будучи еще очень молодыми людьми. В 1896 году меценат Савва Мамонтов пригласил Шаляпина в труппу Мариинского театра. Осенью 1897 года там появился Рахманинов, приглашенный на место второго дирижера. Сергей Васильевич с увлечением стал прививать Шаляпину музыкальный вкус, помогал разобраться в теории музыки. Дружба между музыкантами длилась до самой кончины Шаляпина.

В программе, посвященной юбилею и дружбе певца и композитора, прозвучат сочинения Сергея Рахманинова и произведения из репертуара Федора Шаляпина. В концерте примут участие Лариса Вахтель (фортепиано), Михаил Лобас (баритон), Александра Добролюбова (сопрано), Даниил Соболев (баритон), студентки ВГПУ Александра Лось (домра), Евгения Слепцова (фортепиано), Анастасия Орлова (фортепиано). Начало в 13.00 (12+).

А в 17.00 библиотека приглашает на концерт солистки театра оперы и балета Елены Поволяевой, преподавателей и учащихся Детской школы искусств №6. Также в библиотеке будет представлена книжная выставка «Слава и гордость русской музыки - Сергей Рахманинов».

А на малой сцене театра оперы и балета 1 апреля пройдет концерт «Здесь хорошо! В рахманиновскую программу войдут камерно-вокальные произведения на слова русских и зарубежных поэтов. В исполнении ведущих солистов оперной труппы театра Марины Безбородовой, Александры Добролюбовой, Оксаны Шапошниковой, Светланы Дюдиной, Кирилла Афонина, Давида Целаури, Романа Дюдина, Алексея Тюхина, Александра Аникина прозвучат самые знаменитые опусы Сергея Рахманинова, а также его менее известные романсы. Концертмейстеры - Светлана Андреева, Ольга Нестерова, Елена Юдина. Начало в 15.00 (12+).

А в филармонии рахманиновская программа пройдет в рамках абонемента №1а «Симфоническая музыка по субботам». Симфонический оркестр филармонии, хор театра оперы и балета и солист Игорь Горностаев (баритон) исполнят Симфоническую фантазию «Утес», Кантату «Весна», Симфонические танцы. Начало в 18.00 (12+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

В театре оперы и балета 1 апреля в 18.00 - мюзикл «Мужчина моей мечты» (12+), 2 апреля в 18.00 - балет «Чиполлино» (6+).

В театре драмы 1 апреля в 12.00 - спектакль «Человек с детским акцентом» по мотивам произведений Остера (12+), 2 апреля в 18.00 - комедия «Женитьба» по пьесе Гоголя (12+).

ДЕНЬ ПТИЦ

В Международный день птиц, 1 апреля, в библиотеке имени Никитина состоятся три бесплатных лекции о пернатых:

В 13.30 - «Совятники, стрижатники и другие домики для птиц». Воронежский орнитолог Алексей Куприянов раскроет все секреты постройки скворечников. А еще – синичников, дуплянок, полудуплянок, стрижатников, совятников, домиков для пищух.

В 14.50 - «Птицы-краснокнижники Воронежской области». А вы знали, что почти из 300 видов птиц, обитающих в наших краях, 72 находятся в региональной Красной книге? И еще часть охраняется на всей территории страны. Разобраться в вопросах защиты краснокнижных пернатых поможет Елена Шерстяных.

В 16.00 - «Этика бердвотчера: соблюдаем личные границы птиц». О том, как научиться замечать и различать пернатых, но не тревожить их, особенно в гнездовой период, расскажет Дарья Панцырева.

Приходите 1 апреля по адресу пл. Ленина, 2, ауд. 301. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

1 апреля в Воронеже пройдет фестиваль науки «Кстати». Его отличительной чертой станет сочетание юмора и знаний.

Откроет фестивальную программу лекция «Как работает марсоход?» аэрокосмического инженера Никиты Матасова. Он расскажет, как узнать, есть ли жизнь на Марсе, и какие инженерные решения помогают в поиске ответа на этот вопрос.

Кроме того, гостей ждут премьеры двух новых для Воронежа форматов: научно-популярного ток-шоу «Что пошло не так?» и сomedy science show «Наука в мемах».

В первом случае спикеры расскажут о самых провально-успешных ситуациях в своей профессиональной карьере. Во время второй премьеры эксперты поделятся любимыми научными мемами, расскажут о их смысле, а также объяснят, какие явления и термины стоят за шуточными изображениями.

Закончится программа научно-популярным ток-шоу Science Talks, премьера которого состоялась на фестивале науки «Кстати» в Воронеже в 2021 году. Начинающие ученые в формате stand up представят результаты своих научных работ.

Фестиваль пройдет по адресу: ул. Героев Красной Армии, 6, 9 этаж. Начало в 12.00. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ

В выставочном зале музея имени "Крамского" открылась новая выставка. Экспозицию русского портрета «Лик. Лицо. Личность» можно посмотреть на "антресолях".

- Портрет, как никакой другой жанр живописи, отражает историческую эпоху и социально-культурные процессы, присущие времени. Автор портрета невольно передает личное отношение к персонажу, свое мировоззрение. История русского портрета – это своеобразный процесс обретения человеком своего лица, воплощения характера и индивидуальности личности на полотне, - говорят в музее.

Экспозиция представила около 70 портретов, хронология которых охватывает более трех столетий - с XVIII века до начала ХХI века. Посетители выставки могут проследить путь развития русского портрета от иконы через парсуну к шедеврам Рокотова, Тропинина, Крамского, Серова, Васнецова, а также увидеть трансформацию портретного образа в исполнении художников начала ХХ века: Киселевой, Фалька, Милашевского, Русакова.

Личность человека советской эпохи предстала на полотнах Мешкова, Богородского, Цейтлина, Еременко. Иной взгляд на образ современника - в работах художников 1960-1980-х годов: Романовича, Хорошилова, Нерославского, Лободы. И, наконец, стилевое разнообразие портретов конца ХХ-начала ХХI века будет представлено картинами Савостюка, Лаврова, Щеглова, Загородных, Викторова. Впервые посетители могут увидеть портретные миниатюры конца XVIII - начала ХIХ века.

Выставка продлится по 14 мая. 12+

Также в "Крамском" можно посмотреть выставки «Сон под собственным солнцем» и «Ирина Затуловская. Бегство в Египет». 12+