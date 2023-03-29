Игорь Артамонов: Мы получили позитивную оценку нашей работы от Председателя Совфеда Валентины Матвиенко

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила достижения и потенциал Липецкой области, представленные на выставке в верхней палате парламента. Здесь представлены экономический, культурный, туристский потенциал региона, достижения в сфере промышленности, цифровой трансформации, сельского хозяйства.

В сопровождении губернатора Игоря Артамонова Валентина Матвиенко внимательно осмотрела каждый стенд. Обратила внимание на ремесленные изделия: романовскую игрушку, елецкие кружева, валенки, лапти, рояльную гармонь. «Очень красивые работы мастеров. Всё это необходимо сохранять и беречь», – сказала Валентина Матвиенко.

Губернатор познакомил председателя Совета Федерации с проектом «Усадебное кольцо» и планами по развитию туризма. Липецкая область – гостеприимный край. Ежегодно в регионе проводят более 100 мероприятий событийного туризма, которые в прошлом году посетили более миллиона гостей.

Особое внимание уделяется оздоровлению и развитию детей. Игорь Артамонов рассказал Валентине Матвиенко о возрождении лагеря «Прометей» и создании на его базе интеллект-центра. Валентина Матвиенко отметила важность этого проекта и заверила, что со стороны Совета Федерации регион получит всю необходимую поддержку.

«Поручу коллегам, чтобы этот проект поддержали и направили заявки по финансированию во все существующие программы», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

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Отдельное внимание уделили продукции аграрного сектора. На специальном стенде-холодильнике представили продукцию местных производителей. Молочные продукты, колбасные изделия, соки, минералка, фермерские картошка и капуста, тепличные помидоры и огурцы, сыры, мёд и даже хлеб из топинамбура.

«Липецкая область в числе субъектов, которые фактически обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны», – сказала Валентина Матвиенко.

Игорь Артамонов рассказал, как регион помогает фермерам выйти со своей продукцией в федеральные торговые сети. «Осенью мы запустили проект «Агрегатор X5» и сейчас успешно взаимодействуем с торговой сетью. Наши фермеры получили возможность поставлять овощи, мясную и молочную продукцию на прилавки супермаркетов. В мае расширим этот проект и распространим его на получателей социальных контрактов», – сказал Игорь Артамонов.

Председатель Совета Федерации высоко оценила работу липецкого агроагрегатора и предложила использовать этот опыт для внедрения в других регионах.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.