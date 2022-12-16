Спортивные выходные в Воронежской области: игры Боевых искусств, всероссийские соревнования по боксу и Кубки по фигурному катанию и скалолазанию

17 декабря в спорткомплксе "Гран-При" состоятся соревнования по 14 видам единоборств. Фото: rsbi.ru

Ближайшие выходные будут интересны любителям единоборствам. 17 декабря в спорткомплексе «Гран-При» (улица Ворошилова, 1А) пройдут Воронежские игры Боевых искусств «Мы вместе – один Путь». Соревнования пройдут по 14 видам единоборств: рукопашный бой, кикбоксинг, айкидо, бокс, ушу-саньда, тхэквондо МФТ и ГТФ, всестилевое каратэ, киокусинкай, джиу-джитсу, винчунь, кендо, ушу-кунгфу и ашихара каратэ. Они начнутся в 9.00, а торжественное открытие игр состоится в 13.00. В соревнованиях будут участвовать 500 спортсменов.

18 декабря будет последним днем всероссийских соревнований по боксу среди мужчин 19-40 лет на Кубок губернатора Воронежской области Александра Гусева, посвященных 100-летию Воронежского бокса. Заключительные поединки пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Димитрова, 2в, начнутся они в 18.00.

Впрочем, будет немало турниров и по другим видам спорта. В спорткомплексе СШОР № 2 (улица 9 Января, 134) 17 декабря будет второй и заключительный день Кубка Воронежской области на батуте. Соревнования начнутся в 9.00.

В тот же день в Анне в физкультурно-оздоровительном комплексе (ул. Советская, д. 52) пройдет чемпионат Воронежской области по мини-лапте. В эту старинную русскую игру сразятся женские команды. Турнир начнется в 10.00.

А в Боброве 17 и 18 декабря состоится первенство области по гиревому спорту. Соревнования пройдут в спорткомплексе на улице Парижской Коммуны, д. 59 А. В них будут участвовать 200 богатырей. Оба дня они будут начинать демонстрировать свою в силу в 10.00.

В те же дни в Нововоронеже в здании ледовой арены «Остальная» (ул. Космонавтов, 22) можно будет посмотреть на лучших мастеров фигурного катания нашего региона. Там состоится финал Кубка области «Черноземочка». Соревнования начнутся в 11.00.

18 декабря в Воронеже пройдет Спартакиада по бадминтону среди спортклубов образовательных учреждений в рамках регионального проекта «Лига школьного спорта». Соревнования состоятся в универсальном спортзале на улице Защитников Родины, 2/1. Турнир начнется в 13.00.

В тот же день в спортивном центре «Гран-при» на улице Ворошилова, 1А после боевых Игр состоится Кубок области по скалолазанию (лазание на трудность и на скорость). Соревнования начнутся в 9.00.

17 и 18 декабря в Воронеже пройдет первенство области по плаванию среди ветеранов. Турнир будет проходить в учебно-тренировочном плавательном бассейне (Московский проспект, 88/1). Соревнования стартуют в 10.00.