В Воронеже на братской могиле в Отрожке после ремонта вновь зажгли Вечный Огонь

На братской могиле № 10 снова горит Вечный огонь. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

16 декабря прошла торжественная церемония зажжения Вечного Огня на братской могиле № 10. Захоронение находится в Отрожке. Символично, что церемония состоялась в день 80-летия с начала освобождения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков. Эта памятная дата была официально закреплена в 2022 году в законе Воронежской области губернатором региона Александром Гусевым.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин отметил, что 80 лет назад началась одна из самых значимых наступательных операций советских войск в истории Великой Отечественной войны – «Малый Сатурн». Ее результатом стало не только освобождение Воронежа, разгром наиболее боеспособных соединений гитлеровцев и немецких сателлитов из Италии, Румынии и Венгрии, но и срыв деблокирования войск вермахта, окруженных под Сталинградом.

– В названиях улиц, на многочисленных воинских мемориалах нашего региона увековечены названия частей Красной армии, воины которых внесли свой героический вклад в разгром врага. Их память для нас священна! – отметил Вадим Кстенин.

Сейчас в Воронеже располагается 51 братская могила. Мониторинг их состояния по поручению мэра проводят на постоянной основе, по необходимости делают косметический или более масштабный ремонт. Внимание уделяют всем могилам, в том числе, и небольшим лесным захоронениям, как в отдаленном микрорайоне Краснолесный, где покоится прах двух погибших в годы Великой Отечественной войны летчиков.

В 2023 году, когда будут отмечать 80-летие со дня освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков, начнут капитальный ремонт Памятника Славы, на котором в 1967 году был зажжен первый Вечный огонь в Воронеже. Специалисты управления культуры подготовили проектно-сметную документацию, которая уже прошла государственную экспертизу.

Что касается захоронения в Отрожке, то появилось оно в 1942-1943 годах, когда в поселке в здании школы располагался медицинский санитарный батальон. Умерших от ран воинов хоронили в братской могиле рядом с погибшими при переправе бойцами. В первые послевоенные годы здесь установили скромный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. В 1965 году провели реконструкцию. Вместо обелиска поставили памятник, состоящий из стелы и скульптуры солдата с автоматом в руках. По последним данным, здесь похоронили более 60 солдат и командиров частей 40-й и 60-й армий.

В 2022 году огонь на братской могиле временно потушили в связи с ремонтом. Его делали в рамках программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» за счет средств консолидированного бюджета. Ремонтно-восстановительные работы начали летом. В ходе них заменили гранитное мощение, полностью обновили газовое оборудование, восстановили надписи на обелисках, а также провели благоустройство прилегающей территории.

В 2020 году сквер «Молодежный», который располагается около воинского мемориала, привели в порядок благодаря выигранному местными ТОСовцами конкурсу территориальных общественных самоуправлений. За счет субсидий областного бюджета здесь положили новую плитку, оборудовали современное освещение, установили бортовой камень, лавочки и цветники.

А с утра 16 декабря сюда перевезли частицу Вечного Огня с братской могилы № 6, которая располагается у Музея-диорамы. Курсанты военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина поместили его в колбу и привезли на бронетранспортере.

Святыню привезли на бронетранспортере. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Вечный огонь доставили в колбе. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Их на братской могиле №10 встречали вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая, руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев, заместитель председателя городской Думы Олег Черкасов, члены военно-патриотических объединений района и юнармейских отрядов, ветераны и местные жители.

На церемонию пришли представители ветеранских организаций и местные жители. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Было важно привести территорию главного районного мемориала в должный вид. Сегодня, в годовщину столь важного исторического события, мы открываем захоронение после реконструкции зажжением его символа - Вечного огня. Благодарю всех, кто участвовали в ремонте, восстановлении внешнего вида захоронения, благоустройстве прилегающей к нему территории, – обратился к участникам церемонии Леонид Беляев.

В торжественной церемонии участвовали вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая, руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

После зажжения Вечного Огня присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили венки и цветы к памятнику, а рота Почетного караула курсантов академии прошла торжественным маршем.

Цветы к могиле возложили школьники. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений деятельности учреждений социальной сферы города. Мы активно развиваем систему детско-юношеских движений, в том числе и «Юнармии», проводим широкую работу воспитательную работу в школах. Также сотрудничаем с военными вузами, ветеранскими объединениями, приводим в порядок воинские мемориалы и захоронения, возводим новые объекты, например, музей ВДВ. Все это делаем для достижения общей цели – сохранения памяти об историческом прошлом нашей страны, о подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны, и цене победы над захватчиками. Это особенно важно накануне 80-летия освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Его мы будем отмечать в течение всего 2023 года, и проводить огромное количество мероприятий в связи с этим, - рассказала вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая.