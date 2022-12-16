Озеленение территории в Воронеже должно стать обязательным для застройщиков

фото: Воронежская городская Дума

В городской Думе 15 декабря состоялся круглый стол на тему «Благоустройство зеленых зон на территории городского округа город Воронеж». В дискуссии приняли участие депутат, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Константин Ашифин, вице-мэр Людмила Бородина, руководители управлений экологии и главного архитектора, а также общественники и представители научного сообщества.

ВАЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

Обсуждали ряд важных тем – определение системного подхода к проведению благоустройства зеленых зон, разработку рекомендаций застройщикам, возводящих новые жилые кварталы, а также разработку типологии озеленения Воронежа с учетом климатических особенностей. Открывая мероприятие, Константин Ашифин отметил, что инициатива дискуссии принадлежит коллегам из городских управлений главного архитектора и экологии.

Ее важность отметила и Людмила Бородина:

- Мы были рады этой инициативе. Благоустройство вновь застроенных или реконструируемых территорий – важная задача. Но дело в том, что сегодня экологические вопросы озеленения носят рекомендательный характер. А заинтересованность в том, чтобы в новых кварталах было комфортно, на наш взгляд, должна быть, у всех участников процесса – и у застройщиков, и у жителей.

фото: Воронежская городская Дума

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ЭТО НЕ ВЫКОРЧЕВАТЬ И ЗАМОСТИТЬ

И. О. руководителя управления главного архитектора горадминистрации Григорий Чурсанов в своем докладе рассказал о разработанной типологии общественных пространств в Воронеже – улиц, скверов, парков, площадей, бульваров. Также он коснулся территорий жилого назначения и предложений к комплексному благоустройству для них. По мнению Григория Юрьевича, задачи для подрядчиков, строительных организаций, должны существовать для каждого типа пространств, не просто «сделать асфальтирование и установить бордюры», но и озеленение, причем в зависимости от климатических условий.

Поддержала коллегу и руководитель городского управления экологии Галина Воробьева. Она отметила, что застройщики порой слово «благоустройство» в проекте понимают, как «выкорчевать, сравнять, замостить».

- Нам в управление экологии приносят проект, прошедший экспертизу, мы смотрим и ничего не можем со своей стороны сделать, потому что там лишь прописано: на территории будет жилой дом и парковка. А где же основная часть – «озеленение»?, – указала на проблему Галина Воробьева.

фото: Воронежская городская Дума

МОГУТ ПОМОЧЬ СТУДЕНТЫ

Участники круглого стола сошлись во мнении, что для начала необходимо разработать для разных типов общественных пространств – бульвара, сквера, парка, набережной и т. д. – набор элементов озеленения, малых архитектурных форм, освещения. А также понять, в каком количестве и качестве они должны быть реализованы. К этой работе планируется привлечь студентов профильных факультетов воронежских вузов, экспертов и общественников.

Доцент, декан лесного факультета Лесотехнического университета (ВГЛУ им. Г. Ф. Морозова) Анна Царалунга отметила, что многие студенты вуза готовят курсовые и дипломные по благоустройству общественных пространств в нашем городе. Нередко они становятся победителями различных конкурсов. Но, к сожалению, работы потом пылятся на полках, а не воплощаются в жизнь. А молодые специалисты могли бы в этом помочь.

Далее Анна Царалунга выступила с докладом и рассказала о вариантах озеленения Воронежа с учетом климатических особенностей региона, о видах загрязнений в городе-миллионнике (тепловые, электромагнитные, радиационные, биологические и др.) и способах улучшить ситуацию. Ученая предложила пути решения: обязательное сохранение зеленых насаждений в городе, постоянный их мониторинг, проведение уходных работ, своевременная замена старых и больных деревьев. Также она отметила, что строительство новых микрорайонов или реконструкция уже существующих должна проводиться с сохранением или созданием новых зеленых зон, парков, скверов, чтобы растения составляли не менее 15-20% от площади застройки.

фото: Воронежская городская Дума

ВАЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По итогам круглого стола участники приняли резолюцию. В нее внесли предложения:

- Разработать стандарты и типологию озеленения Воронежа с учетом климатических особенностей региона для последующего применения в благоустройстве (выпуск методического пособия и т. д.)

- Закрепить в нормативно-правовых актах требования по порядку рассмотрения и согласования проектов общественных пространств;

- Разработать концепцию «Зеленого каркаса города Воронежа» по обучтройству общественных территорий (улицы, парки, набережные) с приспособлением в качестве прогулочных зон и перспективной интеграцией в сеть пешеходных и вело-маршрутов;

- Разработать рекомендации строительному сообществу по качественному благоустройству территорий новой застройки с элементами озеленения.

фото: Воронежская городская Дума

Работу участники дискуссии продолжат по этой проблеме и в следующем году. Депутат Константин Ашифин прокомментировал мероприятие:

– Ранее мы уже отработали проблематику защиты зеленых насаждений при проведении ремонтных и строительных работ. Вышли со своими предложениями на общественников. Затем проработали с управлением экологии города формат рекомендаций, была выпущена соответствующая методичка для подрядчиков, потом были внесены изменения в контракты с ними, проработан контроль и санкции за нарушения. По итогу были внесены изменения в действующие Правила благоустройства Воронежа. Они стали обязательны к исполнению. По такому же пути мы планируем пойти и на этот раз. Для того, чтобы придать системность и типовой характер работам по благоустройству, чтобы и застройщику, и людям, которые будут проживать на этой территории, были они понятны. Это позволит избежать разного толкования, когда у подрядчиков зачастую возникает желание просто закатать асфальт или положить плитку. И, надеюсь, дойдем до изменений в нормативно-правовые акты. Чтобы работы по озеленению были обязательными к исполнению. Сейчас это пока рекомендации.

Ирина Шабанова