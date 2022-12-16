Выходные в Воронеже: премьеры в драме, оперном и ТЮЗе, реконструкция и поезд Деда Мороза

Премьера "Птичье молоко" в драмтеатре. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТРИ ПРЕМЬЕРЫ

16, 17 и 18 декабря в театре оперы и балета покажут премьеру. Балет Минкуса «Дон Кихот» поставил балетмейстер Андрей Меланьин, дирижер-постановщик Феликс Коробов. В спектакле в основном сохранено хореографическое наследие Петипа и Горского. В то же время будут сцены, поставленные специально для новой воронежской редакции «Дон Кихота». В частности, зрители увидят одну из режиссерских находок - «Цыганскую сюиту», появление которой стало возможным благодаря потенциалу и готовым типажам артистов воронежского балета.

16 декабря премьера пройдет с участием солистов крупнейших балетных трупп России. Прима-балерина «Кремлевского балета» Екатерина Первушина будет танцевать партию Китри, партию Базиля исполнит премьер Большого театра России Игорь Цвирко. Артист Большого театра Иван Алексеев - в партии Эспады. В остальных партиях заняты солисты и артисты воронежского балета. Все три дня в театре намечается аншлаг. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ТЮЗе с 17 декабря начинаются новогодние представления - с премьеры сказки-мюзикла «Часовщик», которую поставил худрук театра Евгений Кочетков. Это волшебная история с философским подтекстом, затрагивающая вопросы магической природы времени. 31 декабря обычные жители самого обычного сказочного городка готовятся встретить Новый год. Но есть кое-кто, кого совсем не радует наступление праздника - это Старый Год. Ему ведь так не хочется уходить! Он задумал коварный план - добыть волшебные часы и остановить ход времени... В 11.00 и 14.30, 6+

18 декабря и в театре драмы покажут премьеру. Комедию «Птичье молоко» по пьесе Ульяны Гицаревой поставила Оксана Погребняк. Спектакль появился в результате осенней лаборатории современной драматургии СИТО#6 – именно за этот эскиз было отдано больше всего голосов, чтобы он появился в репертуаре театра. Это история одного ток-шоу в восьми сценах, двух песнях и двух снах.

Фабула такова: 75-летняя героиня вдруг понимает, что жизнь прошла, а рядом только еще более старая подруга, с которой они коротают время за чаем с коробкой любимых конфет «Птичье молоко». Ей хочется прожить остаток времени со смыслом. И она отправляется на столичное ток-шоу, где продюсеры под восторженные аплодисменты зрителей состряпают ей «глянцевое счастье». Начало в 18.00, 16+

Птичье молоко Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кроме того, в драмтеатре 16 декабря в 19.00 и 17 декабря в 18.00 можно посмотреть нелирическую комедию по Гришковцу "Весы", 16+

КОНЦЕРТЫ

16 декабря в столице Черноземья выступит участница «Музыкальной сборной России» Анна Савкина. 28-летняя скрипачка - победительница Международного музыкального конкурса Buchenau Spring (Германия, 2018), Всероссийского конкурса молодых исполнителей, посвященного 75-летию Казанской консерватории (2020). Анна сыграет воронежцам на скрипке Томмазо Балестриери 1752 года. Вместе с Воронежским симфоническим оркестром под управлением Игоря Вербицкого скрипачка исполнит Первый скрипичный концерт Сергея Прокофьева. В программе также прозвучит Симфония №5 Александра Глазунова. Концерт пройдет 16 декабря в филармонии, начало в 19.00, 12+

17 декабря в зале фонотеки отдела музыкально-нотной литературы библиотеки имени Никитина (ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж) выступят воронежские авторы-исполнители Владимир и Андрей Цукановы. В программе концерта прозвучат авторские песни на стихи Роберта Бернса, Георгия Иванова, Владимира Цуканова, а также песни из спектаклей, классика бардовского жанра и отрывки из прозаических произведений. Концерт состоится 17 декабря в 17.00, вход свободный, 6+

17 и 18 декабря на малой сцене театра оперы и балета пройдет концерт «Музыка сердца». В преддверии Нового года в уютной атмосфере музыкальной гостиной ведущие солисты театра исполнят популярные арии из классических оперетт и старинные русские романсы. В концерте примут участие Светлана Дюдина, Роман Дюдин, Софья Овчинникова и Алексей Тюхин. Вокальную программу дополнят танцевальные номера с участием солистов балета театра. начало в 15.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

17 декабря на мемориальном комплексе Осетровский плацдарм в Верхнемамонском районе пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию наступательной операции «Малый Сатурн», положившей начало освобождению Воронежской области от фашистов.

На спуске к реке Дон около 200 участников в военной амуниции периода Великой Отечественной войны воссоздадут события штурма вражеских укреплений на Осетровском плацдарме 16 декабря 1942 года, ставших началом наступления советских войск на Среднем Дону. Приедут реконструкторы из клубов Воронежской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Орловской областей. В реконструкции используют 15 единиц тяжелой техники - советские и немецкие танки, пушки, боевые машины.

Праздничную программу продолжит концерт «Фронтовой привал», на прозвучат песни военных лет: «Катюша», «Синий платочек», «Смуглянка» и другие. Зрители смогут попробовать фронтовую кашу настоящей полевой кухни.

ПОЕЗД ДЕДА МОРОЗА

18 декабря в Воронеж прибудет передвижная резиденция Деда Мороза. На вокзале воронежцев ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Горожан ждет не только анимационная программа у Поезда Деда Мороза, но и посещения передвижной резиденции – с новогодним квестом.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОКЕАНАРИУМ

С 17 декабря в Воронежском океанариуме стартуют новогодние программы.

«Елки, ласты и усы» - программа с морскими котиками подарит новогоднее настроение детям и взрослым. Ластоногие артисты Блэк и Мира будут скользить по водной глади, выполнять прыжки и стойки, весело подбрасывать мячики и ловить кольца. Представления проходят в 15.00 - по четвергам, субботам и воскресеньям по 31 декабря и ежедневно с 1по 8 января, 0+

В программе «Погружение в Новый год» зрителей ждет настоящий сюрприз - появление главного Волшебника года в большом аквариуме в окружении двухметровой тигровой песчаной акулы, мурен и зеленой морской черепахи. Дед Мороз поздравит гостей с Новым годом и исполнит под водой танец в хороводе рыб. Не забудьте сделать селфи с подводным Дедом Морозом по окончанию программы. С 17 декабря по 8 января в 18.00 (ежедневно кроме 19, 26 декабря), 31 декабря в 17.00. 0+

фото Воронежского океанариума

ВЫСТАВКИ

16 декабря в выставочном зале музея имени Крамского откроется фотовыставка «Петр I. Памятные места Воронежской области», приуроченная к 350-летию императора. Проект представит работы фотохудожника Александра Савчука. Это памятники самому Петру Великому, усадьбы, верфи, монастыри, храмы и другие исторические архитектурные объекты. Выставка продлится до 25 декабря, 0+

Еще в выставочном зале музея имени Крамского можно посмотреть выставку «В ожидании чуда». Проект представил около 30 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

- Экспозиция охватывает большой период истории русского изобразительного искусства: от ярких представителей Серебряного века русской культуры (Киселевой, Грабаря), художников советского периода (Краснова, Ефанова, Комолова, Успенской, Криворучко, Попова и др.) до современных авторов (Каждан и Панкратова), - отметили в музее. - Выставку дополнит декоративно-прикладное искусство: дымковская игрушка, палехская миниатюра, а также изделия из фарфора, выпущенные Ленинградским фарфоровым заводом. Приятным сюрпризом для взрослых и детей станет раздел, посвященный дореволюционным новогодним игрушкам. Выставка продлится до 15 января. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Также в "Крамском" работает выставка «Великие русские изографы». Экспозиция представила три картины известного художника, лауреата премии Сергея Радонежского, почетного гражданина Воронежа Василия Криворучко. Работы мастера - из собрания краеведческого музея, в фондах которого хранится большая коллекция работ этого художника на тему истории России. Горожанам показывают картины «Андрей Рублев. Троица», «Дионисий», «Феофан Грек». Выставка продлится до 25 декабря, 0+

И еще интересная выставка в "Крамском" - «Медный всадник». Это работы петербургского скульптора Федора Крушельницкого. Автор работает в технике бронзового литья, ковки и их сочетании. Его творчество отличается узнаваемым стилем. В экспозицию вошли 40 скульптурных и около 30 графических произведений в индустриально-технократическом стиле.

- Ядро выставки-эксперимента Федора Крушельницкого - 12 медных всадников - самостоятельные проекты конных памятников. Доминантой экспозиции является конный памятник Петру Первому - самый крупный и сложно исполненный. Царь изображен здесь верхом на вздыбленной лошади под углом 45 градусов, с опорой на три точки. Любимая лошадь Петра, не раз спасавшая жизнь своему хозяину, представляет собой метафору Руси-России, - отметили в музее.

Выставка продлится до 15 января, 12+