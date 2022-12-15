В трех районах Воронежа ведутся масштабные работы по обновлению коммунальных объектов

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Последовательная модернизация городской системы водоснабжения и водоотведения (ВиВ) – важнейшее направление деятельности «РВК-Воронеж».

В микрорайоне Репное, где раньше совсем не было централизованного водоснабжения, идет строительство новой водопроводной сети протяженностью 10 км из полиэтилена с высокими технологическими характеристиками. Работы ведутся методом горизонтально-направленного бурения, что позволяет сохранить благоустройство и минимизировать дискомфорт для жителей. Кроме того, на завершающем этапе будут установлены современные пожарные гидранты. Общий объем финансирования на эти цели составил почти 140 млн рублей.

Перекладка новых сетей в рамках инвестиционной программы ведется также в Советском районе на проспекте Патриотов. Здесь два водовода большого диаметра с 10-метровой глубины специалисты поднимают из-под насыпи, одновременно меняя изношенные коммуникации. Протяженность новых трубопроводов составит 850 метров, а диаметр – 630 и 1000 мм. Результатом масштабных работ станет повышение надежности водоснабжения в Советском районе и снижение риска возникновения нештатных ситуаций. На решение этих задач компания направила 202 млн рублей.

Кроме того, в декабре водоканал приступил к реконструкции главной канализационной насосной станции (ГКНС), которая обслуживает весь левый берег и район «Чижовка», перекачивая сточные воды на левобережные очистные сооружения (ЛОС). Ключевая цель – значительное увеличение мощности и производительности объекта. В планах реконструкции – обновление и самого здания ГКНС. Завершить работы планируется до конца 2023 года.

«На ГКНС будет установлено современное автоматизированное оборудование. Новые высокотехнологичные насосы смогут работать даже при затоплении станции. Конечно, мы такого не допустим, но тем не менее, закладываем максимальный запас прочности и надежности», - рассказал генеральный директор компании Олег Николаенко.

Важно отметить, что при реконструкции ключевых объектов городской системы водоснабжения и водоотведения в этом году используется много материалов и оборудования российского производства, поэтому поставки осуществлены без срывов и все запланированные работы будут завершены в срок.