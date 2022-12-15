Подписка Mixx и согревающий чай: Tele2 предлагает воронежцам сделать зиму ярче

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Компания предлагает клиентам подключить подписку Mixx, выбрав только нужные сервисы, и получить в подарок вкусный горячий напиток. Воспользоваться подпиской может абонент любого мобильного оператора.

Tele2 помогает клиентам сделать зимнее время интереснее и создать праздничное настроение. Так, в розничной сети оператора воронежцы могут подключить подписку Mixx и настроить ее под личные потребности, а также получить в подарок согревающий чай на свой вкус.

При сборке подписки клиент выбирает нужные сервисы и платит только за услуги, которые ему интересны. Абонент может полностью изменить состав подписки один раз в месяц бесплатно. Среди выгодных сервисов – видеоконтент от Wink, VK Музыка, дополнительные 50 Гб интернета ежемесячно, скидки в популярных магазинах, опции для геймеров, курсы от ведущих образовательных платформ и многое другое.

Оператор позаботился и о тех пользователях, которые не хотят самостоятельно настраивать подписку – они могут подключить готовый набор опций: S, M, L или Max. В зависимости от объема стоимость составит от 200 до 350 рублей в месяц. При первом подключении Mixx клиентам доступен бесплатный пробный период. Воспользоваться подпиской также могут абоненты других мобильных операторов, оплатив услугу банковской картой.

Кофейные станции Mixx с вкусными согревающими напитками будут работать для воронежцев в салонах Tele2 с 23 декабря по адресам:

г. Воронеж, ТЦ «Солнечный рай», ул. 20-летия Октября, 90 – 23 декабря, 4 января и 20 января;

г. Воронеж, ТК «Армада», ул. Героев Сибиряков, 65 – 24 декабря, 5 января и 21 января;

г. Воронеж, ТК «Лента», ул. Домостроителей, 24 – 25 декабря, 6 января и 22 января;

г. Воронеж, ТРЦ «Центр Галереи Чижова», ул. Кольцовская, 35 – 29 декабря, 7 января и 13 января;

г. Воронеж, ТРЦ «Максимир», Ленинский пр-т, 174П – 30 декабря, 8 января, 14 января и 28 января;

г. Воронеж, ТРК «Арена», б-р Победы, 23Б – 31 декабря, 15 января и 29 января.

Кроме того, всех посетителей этих монобрендовых точек ждет креативная зимняя фотозона, где можно сделать необычные снимки. Подробности акции необходимо уточнять у продавцов в салонах Tele2.