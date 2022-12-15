РВК-Воронеж разыграет призы среди добросовестных абонентов

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С 1 по 22 декабря принять участие в розыгрыше призового фонда смогут жители города из категории «частные лица», находящихся на прямых расчетах с водоканалом. Обязательным условием является отсутствие долгов у участников с учетом начислений за ноябрь.

По правилам акции, все абоненты, оплатившие задолженность в срок до 23 декабря, станут участниками розыгрыша призов.

«В рамках традиционной новогодней акции мы поощрим добросовестных плательщиков, а также тех, кто решил погасить свои долги за услуги холодного водоснабжения и водоотведения до конца года. Стоимость призового фонда составит 80 тысяч рублей. В зависимости от объема погашенного долга обладателями призов на сумму от 1500 до 4000 рублей станут 35 абонентов. Обязательное условие – полное погашение задолженности», - рассказала заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.

27 декабря компания проверит выполнение участниками условий акции. По состоянию на 23:59 часов 26 декабря долги за услуги водоканала должны полностью отсутствовать. Затем участнику будет присвоен номер. Победителей розыгрыша призов определит генератор случайных чисел. Список обладателей будет опубликован на официальном сайте компании.

Подробнее об участии в акции, об организаторе акции, сроках проведения и месте вручения призов можно узнать в офисе компании по адресу Пеше-Стрелецкая, 90 и по телефонам контакт-центра 206 77 07 или 206 77 06.