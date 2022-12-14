Владимир Поваров признан лучшим директором в области развития корпоративной культуры

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На ежегодном форуме HSE DAYS были оглашены результаты формирования общероссийского рейтинга для директоров и руководителей по охране труда, промышленной безопасности и экологии HSE TOP 100, где директор Нововоронежской АЭС вошел в десятку лучших.

Рейтинг работает в рамках проекта HSE DAYS с 2021 года и составляется под эгидой профессионального жюри. Его цель – стимулирование бизнеса к введению лучших практик в области охраны труда и пожарной безопасности.

Для попадания в рейтинг необходимо пройти несколько этапов. В их числе – заполнение анкеты, интервью с экспертным советом, выступление с докладом, активность в течение года. 20 сильнейших участников рейтинга смогут войти в экспертный совет проекта в следующем году.

«Обеспечение безопасности – моя персональная ответственность. В рамках устойчивого развития Нововоронежской АЭС культура безопасности рассматривается как неотъемлемая часть производственной деятельности станции и осознанного поведения ее работников, включая меня, как ее директора», – сказал директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Также в рамках проекта HSE DAYS двум сотрудникам Нововоронежской АЭС – эксперту-руководителю группы организации профессиональной подготовки к конкурсам профессионального мастерства Учебно-тренировочного пункта Ольге Романовой и начальнику отдела охраны труда Лилии Кутергиной – был присвоен статус эксперта.

Проект HSE DAYS реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли и является международным мероприятием. Он направлен на формирование и популяризацию культуры безопасного труда и обмен профессиональным опытом экспертов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС