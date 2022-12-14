Школьники получили призы Tele2 за лучшие цифровые бизнес-идеи на Всероссийском кейс-чемпионате по экономике и предпринимательству

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Оператор выбрал лучшие проекты в своей специальной номинации «Лучший цифровой проект». В числе фаворитов Telе2 – разработчики платформы-агрегатора олимпиад из Санкт-Петербурга и школьники из Нижнего Новгорода, которые предложили приложение для отслеживания загруженности заведений общепита.

12 декабря в Москве прошел суперфинал Кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ) в партнерстве с десятками высших учебных заведений страны в третий раз проводит состязание. Здесь команды школьников 9-11 классов и студенты профессиональных колледжей при поддержке менторов решают реальные бизнес-задачи, разрабатывают собственные проекты и представляют результаты экспертам от бизнес-структур, вузов и органов власти для профессиональной оценки. В этом году кейс-чемпионат поддержала Tele2.

Специалисты оператора выступили в качестве приглашенных экспертов на отборочном этапе кейс-чемпионата в 10 городах и оценивали суперфиналистов конкурса в составе жюри. Кроме того, Tele2 учредила собственную номинацию – «Лучший цифровой проект». Призы от оператора получили команды школьников, которые представили инновационные и технологичные решения. Так, в Санкт-Петербурге в номинации Tele2 победила команда, разработавшая платформу-агрегатор конкурсов и олимпиад, а в Екатеринбурге выиграл проект приложения для людей с нарушениями зрения. В Иркутске лучшей стала программа профильного онлайн-обучения для решения проблемы дефицита IT-кадров, в Нижнем Новгороде оценили проект приложения для отслеживания загруженности городских заведений общепита.

Победители отборочного этапа в регионах приняли участие в финале и суперфинале конкурса в Москве. Эксперты выбрали победителей кейс-чемпионата в двух направлениях: «Бизнес» и «Кейс». Суперфиналистами стали три команды школьников в каждом – они также получили специальные призы от Tele2.