Топ-5 подработок в новогодние праздники

На носу Новый год, а значит — траты, траты, траты… Прекрасная пора: украшения, подарки близким, веселые застолья, но все это требует денег. Сайт KP.RU составил подборку самых востребованных в Новый год профессий, которые не требуют особой подготовки, не занимают много времени и позволят пополнить кошелек.

Упаковщик подарков

Самая очевидная, самая праздничная подработка, но требующая усидчивости и аккуратности. Если у вас есть навыки красивой упаковки подарков всех форм и размеров, то без денег вы не останетесь. Именно в преддверии праздников на таких работников максимальный спрос. Тут можно принимать заказы самостоятельно или устроиться через специализированное агентство и в предпраздничной суете заработать до 50 тысяч рублей.

Аниматор или ведущий

Еще одна праздничная подработка — аниматор. Ведущие детских праздников, Деды Морозы и Снегурочки, веселые персонажи из мультиков окружают нас повсеместно, но знали ли вы, что они могут зарабатывать до 20 тысяч за мероприятие и по 5 тысяч — за выезд на дом? Есть о чем задуматься, особенно если вы веселый, общительный и хотите не только заработать, но и подарить окружающим атмосферу сказки и волшебства.

Курьер

Очень доходная и практичная подработка. Согласно статистике, именно на зимнее время приходится максимальный заработок курьера — к Новому году можно зарабатывать по 250 рублей в час. Еще один плюсик — в праздники довольные заказчики чаще дают чаевые, что может чуть ли не удвоить доход.

«Зимой доход увеличивается примерно до 60 тысяч рублей в месяц, так как заказов становится больше», — рассказывает курьер Максим, выполняющий заказы сервиса Яндекс Еда.

Немудрено, ведь именно в Новый год люди предпочитают больше времени проводить дома, со своими близкими, а с подготовкой к праздникам им помогает доставка.

Для того, чтобы стать курьером, никаких особых навыков не требуется — нужны лишь свободное время, желание заработать, теплая одежда и удобная обувь.

Таксист

Здесь уже потребуется больше подготовки. Нужны водительские права и стаж как минимум несколько лет, машина с разрешением на работу в такси. Зато заказов в праздники — хоть отбавляй! А еще работать можно в любое удобное время, в тепле и комфорте. Интересно, что в декабре число заказов настолько увеличивается, что таксопарки специально на это время набирают больше водителей. Так что без работы вы точно не останетесь, да и заработать в новогоднюю неделю можно 30 – 40 тысяч рублей.

Догситтер

Ну и наконец, самая душевная подработка. Подойдет для тех, кто любит животных. В праздники многие разъезжаются: кто-то отправляется к родственникам, кто-то — в отпуск, а взять с собой питомца нет возможности. И тут резко возрастает спрос на догситтеров. Причем уход нужен не только за собаками, можно отправиться кормить кошечек или ухаживать за хомячком. Работа предусматривает два варианта: взять питомца на все время отъезда хозяев к себе или приходить и кормить, выгуливать зверят. Интересно, что за неделю такой приятной работы можно получить до 10 тысяч рублей.