Александр Гусев: «Воронежской области 600 млн рублей выделили на расселение жилья»

фото: архив КП

Воронежской области из федерального бюджета будет выделено еще свыше 600 миллионов рублей. Об этом стало известно по итогам профильного совещания в Правительстве РФ. Информацией поделился губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 30 марта.

Глава региона пояснил, что средства будут направлены на расселение аварийного жилья. Плюс к этим деньгам порядка полмиллиарда рублей выделят из областного и муниципальных бюджетов.

фото: пресс-служба Правительства Воронежской области

Александр Гусев поблагодарил за поддержку в этом вопросе заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

- Поддержку федерального центра наш регион получил благодаря опережающему выполнению программы. Поэтому продолжим работу в этом направлении в ритмичном темпе, подчеркнул губернатор.

Согласно нацпроекту, до конца 2024 года в новые квартиры переедут еще более 700 воронежцев. Речь идет о домах, признанных аварийными в 2017-2021 годах.

Ранее в департаменте ЖКХ и энергетики Воронежской области рассказали, что в регионе продолжается расселение аварийных домов блокированной застройки, рассчитанных на нескольких хозяев. В 2023 году 415 жителей получат ключи от комфортных квартир. Из областного бюджета на это направляют 257 млн рублей.

По решению Губернатора Александра Гусева также в этом году вновь выделят субсидию в размере 450 млн рублей на поддержку программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Ирина Шабанова