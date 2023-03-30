Воронежский губернатор: «В 2023 году на субсидии предприятиям по обращению с ТКО заложено 115 млн»

фото: пресс-служба Правительства Воронежской области

Предприятиям по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2023 году снова направят субсидии от правительства региона по поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева. Эта мера позволяет сдерживать рост тарифов на вывоз мусора. Документы уже практически готовы к подписанию. Информацией поделился глава региона в своем телеграм-канале 30 марта.

Александр Гусев напомнил, что правительство Воронежской области из бюджета региона субсидирует тех участников коммунального рынка, которые занимаются обращением с твердыми коммунальными отходами.

— В этом году в казне на эту цель заложено почти 115 миллионов рублей. За эти деньги, к примеру, можно вывезти около 200 тысяч кубометров мусора в Воронеже. Вместе с этим, конечно, продолжится и работа властей по созданию площадок раздельного сбора отходов, рекультивации свалок и других направлений в сфере, - подчеркнул губернатор.

Ранее власти объяснили, что несмотря на повышение нормативов на вывоз мусора в Воронежской области в 2023 году, жители региона не станут платить больше за эту коммунальную услугу. Тарифы останутся прежними благодаря введению понижающих коэффициентов. Александр Гусев еще раз пояснил, что сдерживание роста платы за ЖКУ – его принципиальная позиция.

— В этом году мы исключительно формально были обязаны повысить нормативы на вывоз мусора. Подчеркну — чисто формально. Но плата воронежцев за такую коммунальную услугу в 2023 году не вырастет благодаря тому, что у нас есть возможность ввести понижающие коэффициенты для нормативов. Что и оставляет тарифы на прежнем уровне. Эту возможность мы и использовали, - резюмировал глава региона.

Ирина Шабанова