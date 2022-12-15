Сенатор Сергей Лукин: Совет Федерации одобрил законопроекты, совершенствующие градостроительную деятельность и продлевающие антикризисные меры

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Комментируя принятые решения, парламентарий отметил, что верхней палатой парламента был рассмотрен целый ряд законопроектов, направленных на совершенствование градостроительной деятельности, а также продление антикризисных мер поддержки строительной отрасли.

Так, одним из наиболее значимых среди одобренных законов Сергей Лукин назвал поправки в Градостроительный кодекс РФ, которыми вводится единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Фактически, он объединит генплан и Правила землепользования и застройки.

«Целью этих изменений является сокращение инвестиционно-строительного цикла и оптимизация процесса градостроительной деятельности муниципальных образований», - заявил сенатор.

Сергей Лукин указал на то, что задача создания такого документа была сформулирована в Поручениях Президента, опубликованных летом текущего года по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного теме развития строительной отрасли.

Парламентарий пояснил, что единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования поселения или городского округа будет содержать карты градостроительного зонирования, регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о границах населенных пунктов. По проекту такого документа предусматриваются общественные обсуждения или публичные слушания, мнение жителей обязательно будет учитываться в работе.

По словам первого заместителя министра строительства Светланы Ивановой, ответившей на вопросы сенаторов относительно новаций законопроекта, норма о введении единого документа носит диспозитивный характер. То есть предусматривает право субъекта РФ принять региональный закон, который установит возможность разработки такого документа, но не является обязанностью регионов.

«Единый документ позволит синхронизировать генплан, который содержит информацию о перспективном развитии муниципалитета, и правила землепользования и застройки, отражающие фактически сложившиеся отношения. Мы полагаем, что это облегчит территориальное планирование муниципальных образований», - выразила мнение Минстроя Светлана Иванова, пообещав регионам необходимую методическую помощь.

Сергей Лукин акцентировал внимание еще на нескольких значимых нововведениях законопроекта. В частности, им предусматривается, что документы, сведения, материалы, согласования, предусмотренные законом и необходимые застройщику, техническому заказчику для строительства, подлежат включению в специальный реестр, который является общедоступным государственным информационным ресурсом. Формирование и ведение его в электронном виде возложено на Минстрой России.

Реестр будет интегрирован в единую государственную информационную систему «Стройкомплекс.РФ».

При этом устанавливается запрет на предъявление требований в получении документов и сведений, не предусмотренных реестром.

«Учитывая важность принимаемого закона, профильному Комитету СФ по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению было дано протокольное поручение осуществлять мониторинг правоприменительной практики в регионах», - сообщил Сергей Лукин.

Также в ходе заседания сенаторы поддержали законопроект, усиливающий защиту прав дольщиков и направленный на сокращение количества объектов незавершенного строительства.

Этот документ наделяет Фонд развития территорий правом на отмену решения о финансировании достройки объекта незавершенного строительства и вынесение решения о выделении средств на выплату возмещения участникам долевого строительства, включенным в соответствующий реестр требований.

При этом предусмотрено, что размер такой выплаты гражданам рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке и определяется в соответствии с отчетом оценщика, привлеченного Фондом.

Сергей Лукин назвал еще одно из принципиально важных изменений, вводимых данным федеральным законом.

«Теперь средства бюджетов регионов, полученные из Фонда развития территорий, могут быть предоставлены в виде субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки, не только на возмещение уже понесенных ими расходов по обеспечению жилыми помещениями расселяемых из аварийного жилья граждан, но и на авансирование данных расходов», - уточнил сенатор.

Кроме того, Сергей Лукин проинформировал о том, что Совет Федерации одобрил законодательные поправки, пролонгирующие действие более сорока антикризисных мер в экономике по целому ряду направлений. В том числе – на 2023 год продлевается возможность изменения существенных условий контрактов в сфере строительства, заключенных на срок менее одного года в соответствии с законом «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Речь идет об осуществлении строительства, реконструкции, капремонта, проведении работ по сохранению объектов культурного наследия и сносе объектов капитального строительства, конкретизировал парламентарий.

Также будет продлено право Правительства РФ устанавливать порядок изменения существенных условий таких государственных и муниципальных контрактов.

«В ходе заседания единодушную поддержку получил и законопроект, который позволяет оперативно решить проблему, поднятую в Совете Федерации двумя неделями ранее», - рассказал Сергей Лукин.

Он напомнил, что на данный момент сложилась ситуация, когда бюджеты многих регионов могли потерять десятки миллиардов рублей из-за разницы в курсах валют при начислении налога на прибыль. Дело в том, что в условиях падения курса рубля в качестве антикризисной меры был изменен порядок учета курсовых разниц, начисленных по обязательствам, выраженным в иностранной валюте. Но после укрепления рубля, у ряда субъектов РФ появилась мнимая переплата налога на прибыль, которую им необходимо возвращать. Теперь, в соответствии с принятым законом, компании-налогоплательщики смогут самостоятельно отказаться от возврата из бюджета переплаты по налогу на прибыль, возникшей по причине курсовой разницы.

«Макроэкономическая ситуация меняется весьма динамично. В этих условиях необходимо своевременно и гибко реагировать на новые вызовы, придерживаясь при этом стратегического вектора развития строительной отрасли. Законопроекты, рассмотренные и одобренные Советом Федерации в рамках состоявшегося пленарного заседания, создают эффективные правовые инструменты для решения этих задач», - подчеркнул сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская