Экологический проект Нововоронежской АЭС отмечен отраслевой наградой в области соцответственности

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Торжественное награждение победителей состоялось в день волонтера на встрече генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева с лидерами социальных проектов.

В Нововоронеже, городе-спутнике Нововоронежской АЭС, при сотрудничестве с Воронежским областным отделением Всероссийского общества охраны природы был создан экологический уголок при колледже (филиал НИЯУ МИФИ), высажена Аллея атомщиков, проведены акции по обустройству городской территории и промышленной площадки Нововоронежской АЭС, субботники с участием надзорных региональных органов, администрации и Городской Думы, ветеранов и студентов, представителей общественных организаций Воронежской области, жителей и волонтеров.

Совместно с другими участниками проекта из семи организаций атомной отрасли (Ростовской, Ленинградской, Смоленской, Белоярской АЭС, Концерна «Росэнергоатом» и ФГУП «Радон») волонтеры собрали более 20 тонн ТБО (пластик, батарейки, одежду, макулатуру) и высадили 11 300 саженцев молодых деревьев в 2021 году.

В семи регионах присутствия Росатома с охватом более 400 000 человек была реализована уникальная комплексная программа по экологизации городских пространств. Было проведено более 300 экологических акций и около 400 эколого-просветительских мероприятий для вовлечения сотрудников и жителей регионов в экологически ответственный образ жизни.

Корпоративное волонтерство - важное направление деятельности в Росатоме. Более 5 тысяч сотрудников участвуют в реализации волонтерских проектов. В 2022 году Росатом присоединился к Международному форуму гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который прошел в Москве 4-7 декабря 2022 г.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС