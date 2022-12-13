Петровский сквер в Воронеже постепенно приходит в запустение

Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

Одно из любимых мест тихого отдыха горожан – Петровский сквер – постепенно приходит в запустение. На это в очередной раз обратили внимание воронежцы во время пешей экскурсии с историком Владимиром Размустовым. К тому, что уже несколько лет назад у фонтана в огромную яму просела плитка, горожане притерпелись. Но теперь в глаза бросилось чудовищное состояние исторических пушек, украшающих главную аллею сквера. Деревянные лафеты давно сгнили и уже начали разрушаться под тяжестью орудий. Видя разруху, несознательные горожане приспособили пушки под урны – засовывают в стволы и под орудия всякий мусор. Особенно расстраивает горожан тот факт, что все это происходит в год 350-летия со дня рождения императора Петра I.

- Последний раз Петровский сквер обновлялся в 2007 году за счет акционеров «Петровского пассажа»,- припомнил Владимир Размустов, создатель паблика «Заповедный Воронеж» в «ВК» - Но потом бизнес потерял интерес к скверу.

О плачевном состоянии сквера городским властям известно. Еще год назад во время выезда в рамках реставрации проспекта Революции на этот факт обратил внимание лично глава города Вадим Кстенин. Тогда он поручил чиновникам определить необходимые работы и посчитать их стоимость. Чтобы с учетом этих расчетов заложить финансирование ремонта в бюджет города. Очевидно, средств не Петровский сквер не нашлось.

По поводу нынешнего состояния пушек в пресс-службе мэрии "Комсомолке" сообщили, что поручат ответственному за уборку сквера предприятию «ЭкоЦентр» уделить особое внимание пушкам.

А судьба лафетов представляется более неопределенной. По информации мэрии, пушки не состоят на балансе городского управления культуры. И средства на поддержку их состояния не выделяются. Тем не менее чиновники пообещали изучить возможность их восстановления…