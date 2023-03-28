Доброволец из Воронежа о боевых буднях на Украине: «Для купания сделали ванную из обломков американского оружия»

На передовой одно из главных искусств – строить прочные блиндажи. Фото: Александр КОЦ

О боевых действиях их участники обычно предпочитают много не рассказывать. Но участник СВО из Воронежа сделал для «КП-Воронеж» исключение. Мужчина попросил его не «светить», поэтому имя его называть не будем. Он участвовал в боевых действиях в Харьковской области с конца июня по ноябрь 2022 года.

- Как протекали ваши будни на передовой?

- В основном, кроме перестрелок, рыли окопы, потом после попадания снарядов вражеской артиллерии восстанавливали. Делали блиндажи в два-три наката, чтобы труднее было их снарядами разрушить. Я был в пехоте, так что у меня рабочим инструментом в боях были автомат и гранатомет.

- Видели наемников из других стран на передовой?

- Нет. Хотя мы непосредственно врагов вообще редко увидели. Располагался наш полк недалеко от Изюма, там лес, и даже на передовой мало кого рассмотреть удавалось на противоположной стороне. Но доносившиеся разговоры были на украинском. А матерились они по-русски, конечно.

- Много было земляков в полку?

- Достаточно, но не по Воронежу, а по Черноземью. В перерывах между большими боями выставляли посты по 3-5 человек. Со мной вместе в такой группе были ребята из Воронежской, Курской области, Липецка, Старого Оскола. Вообще в полку только несколько человек были штатными военнослужащими, а остальные – добровольцы, потом в сентябре мобилизованные подтянулись. В основном, были люди 35-40 лет. Самому старшему добровольцу было 62. Был случай – мужик пришел сына искать, другой, молодой, наоборот, отца. При этом мотивация у всех была примерно одинаковая, достаточно высокая.

- Вы участвовали в отступлении. Как, по вашему мнению, почему наши войска вынуждены были отойти?

- Это люди наверху знают, мы может только предполагать. То, что я видел – вроде и техники военной у нас было немало, в патронах недостатка не было. С обмундированием, кстати, тоже проблем у нас не было. Когда заезжали летом в Харьковскую область, нам и летний комплект выдали, и зимний. Плохо летом было с беспилотниками. Он у нас вообще один был, да и тот хохлы сбили. Потом другой привезли. Видимо, у них все-таки тогда было большое преимущество в живой силе. Мы вообще оттуда чудом ушли одними из последних, артиллерия украинская к тому времени просто ураганный огонь открыла. Отходили без паники, технику не оставляли, что нельзя было взять с собой, взрывали. Через пустой Изюм проезжали, на душе, что и говорить, паршиво было. Но сейчас ребята приезжают, рассказывают, что «косяки», которые были, понемногу исправляют. С теми же беспилотниками куда лучше дело стало обстоять. Приехали в Сватово, это уже ЛНР, там впервые за долгое время удалось позвонить. На передовой-то это практически невозможно. Там если поговорил, две-три минуты, а может и раньше, и снаряд от хохлов прилетит.

Один из разрушенных домов в Изюме. Фото: Александр КОЦ

- Насколько тяжелыми были бои?

- Я участвовал во второй чеченской кампании. Так вот по сравнению с СВО она и рядом не стояла. На Украине идут полномасштабные боевые действия, а в Чечне все-таки локальные большей частью были. Уверен, что военные со всего мира смотрят, что в Незалежной происходит и на ус мотают. Главное в боях на Украине – артиллерия. 90 процентов потерь от снарядов и мин. У меня два хороших знакомых погибли. Одного миной накрыло, другой на «растяжку» наступил, не заметил.

- А вы сами не были ранены?

- Да нет, легкая контузия была, так она у нас практически у всех бойцов есть. Артиллерия так работает, что уши закладывает. По моему случаю – за спиной снаряд разорвало, осколки не попали, но упал на спину неудачно, тоже сейчас побаливает. Пока курс реабилитации прохожу, а потом, может быть, и вернусь в зону СВО.

- Все положенные деньги выплатили?

- Да, не обманули. У других, сельских ребят, была проблема – карточки не всем удалось родным передать. Многие оставляли их в военкоматах, потом, когда возвращались, забирали с начисленной на них зарплатой.

- Как в свободное от боев время быт налаживали? Вшей удалось избежать?

- С этим у нас строго было. Мужики большей частью в возрасте, серьезные, понимали важность чистоты. Молодым иногда напоминали, что купаться надо почаще. Там у нас рядом с окопами озеро было. Летом в нем отмывались. А то еще приспособили под ванную обломок иностранного оружия, по-моему, американского. Здоровенное такое дуло, туда два-три человека одновременно помещались. Нагревали воду и купались.

- А с едой как было?

- Большей частью подвозили. Но бывали и ЧП – к примеру, колонну разбомбили. Тогда приходилось обходиться «подручными средствами». Иногда и враг помогал. При обстрелах бывало, что снаряды украинские ложились в озеро, и рыба кверху брюхом всплывала, вот тебе и уха. У нас в полку нашлись люди, которые в грибах хорошо понимали. Собирали их и жарили. Так что никто не голодал. С питьем тоже проблем не было. Неподалеку деревня была, воду там брали из колодца.

- Победа будет за нами?

- Безусловно, победим. Люди у нас с головой. Будем надеяться, что ошибки, которые привели в том числе и к уходу из Харьковской области, исправят. У нас другого выхода нет – бой идет не на жизнь, а на смерть.