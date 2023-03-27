На городской субботник 8 апреля ждут 25 тысяч воронежцев

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В апреле в Воронеже по многолетней традиции пройдет весенний месячник благоустройства. Горожане, сотрудники организаций и предприятий каждую субботу в течение апреля, а коммунальные службы – еще и по средам – будут приводить в порядок после зимы улицы, тротуары, дворы и парки. В районах 5, 12, 19 и 26 числа пройдут санитарные дни, 1, 22 и 29 апреля – районные субботники. 8 апреля на уборку выйдет весь город.

По прогнозам чиновников, в этом году в месячнике примут участие около 80 тысяч горожан и приведут в порядок 700 гектаров городских парков и скверов, очистят от пескосмета 150 километров обочины, соберут и вывезут мусор из зон отдыха, а также ликвидируют незаконные свалки. На городской субботник ожидают около 25 тысяч участников.

- Сбор пескосмета проводится уже сейчас, не дожидаясь месячника благоустройства, - рассказал руководитель городского управления дорожного хозяйства Олег Котов. – В этом году весна очень ранняя с опережением на три недели. Главная задача уборки пескосмета кроме эстетической состоит в подготовке дорожного полотна к нанесению разметки термопластиком. Обычно к этим работам мы приступаем уже в апреле.

В рамках субботников на городских территориях посадят около 80 саженцев деревьев и 500 кустарников. Места посадки определит городское управление экологии.