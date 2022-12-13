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Общество13 декабря 2022 14:57

В Воронеже четырем юнармейским отрядам присвоили имена Героев СССР

Они получили соответствующие свидетельства на Чижовском плацдарме
Олег КУЗНЕЦОВ
Юнармейцы во время торжественной церемонии на Чижовском плацдарме.

Юнармейцы во время торжественной церемонии на Чижовском плацдарме.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

9 декабря, в День Героев Отечества, на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм» состоялось торжественное мероприятие. Оно было посвящено вступлению новых отрядов в ряды Юнармии и присвоению действующим имен Героев Советского Союза.

Юнармейцы возложили цветы.

Юнармейцы возложили цветы.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В церемонии участвовали воспитанники воронежской кадетской школы имени Александра Суворова, ученики СОШ №№ 36, 101, 105, гимназии № 2, им. Андрея Платонова и им. Ивана Бунина. Вместе с ними там были их старшие товарищи и наставники – начальник отдела по работе с молодежью управления образования и молодежной политики Наталья Кармазина, председатель и член президиума городского Совета ветеранов Василий Пеньков и Рафкат Валиулин; возглавляющий отделение по военно-патриотической работе и работе с ветеранами военного комиссариата Воронежской области Андрей Орлов; главы штабов регионального и местного отделения «Юнармии» Александр Картавцев и Наталия Сухарева.

В церемонии участвовали наставники ребят.

В церемонии участвовали наставники ребят.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Началось мероприятие на площадке перед мемориальным комплексом. Там ребята возложили венки и цветы к памятнику «Клятва-салют» и братской могиле. Затем все перешли в Зал Памяти.

Отметим, что три года назад по инициативе городского Совета ветеранов в Воронеже стартовал проект «Имя героя на знамени нашем». Тогда каждому юнармейскому отряду поручили провести поисковую исследовательскую работу. Нужно было собрать материалы о земляках – Героях СССР, организовать мероприятия для увековечивания памяти о них. Впоследствии имена Героев присвоили восьми объединениям.

В 2022 году воспитанники юнармейских отрядов также проделали кропотливую работу по сбору информации о боевом пути, подвигах и наградах Героев. Ее искали в архивах и музеях, у родственников бойцов, а затем оформили музейные экспозиции в школах и альбомы. Лучшими признали четыре юнармейских отряда:

- «Артамоновцы» средней общеобразовательной школы № 36. Отряду присвоили имя Героя Советского Союза Ивана Филипповича Артамонова;

- «Платоновцы» гимназии имени Андрея Платонова, они получили имя Героя Советского Союза Дмитрия Федоровича Чеботарева;

- «Патриоты» средней общеобразовательной школы № 101. Их отряд теперь носит имя Героя Советского Союза Николая Ивановича Малышева;

- «Легион» гимназии № 2 – объединению ребят дали имя начальника штаба Воронежского добровольческого коммунистического полка Анатолия Тимофеевича Худякова.

Командиры отрядов получили соответствующие свидетельства из рук Василия Пенькова и Рафката Валиулина.

- Хотелось бы, чтобы вы были достойны имен этих замечательных людей, которые ценой своей жизни защищали нашу родину, обеспечили наше с вами настоящее и будущее. Вам есть на кого равняться в этой жизни, пожалуйста, будьте достойны своих героев, - напутствовал ребят Василий Пеньков.

Наталья Кармазина поблагодарила ребят за работу по сохранению памяти о войне и о героях, ковавших победу, и вручила сертификаты на получение комплектов зимней юнармейской формы.

Это всероссийское движение в Воронеже набирает свои обороты и расширяет свои ряды. В этом году к нему присоединились ребята из гимназии имени Бунина и средней общеобразовательной школы № 105. Они также получили свои поисковые задания.

Мероприятие завершилось торжественной клятвой, которою дали вступающие в отряд «Суворовец» кадеты.

Как рассказал «Платоновец» Кирилл Горовой, в отряде он с самого его основания - с 2019 года. А уже в 2022 году ребята стали участниками парада ко Дню Победы на площади Ленина.

- Сегодня мы получили награду за нашу военно-патриотическую деятельность. Мы рассказали многим ребятам о Герое Советского Союза Дмитрии Федоровиче Чеботареве, перед этим исследовали его биографию, это был достаточно увлекательный интересный процесс. Считаю, что такие акции развивают патриотизм в современном поколении и желание поддерживать свою Родину в любом месте и в любое время. Этот сертификат точно войдет в музей нашей школы, а мероприятие, во время которого его вручали, еще долго будет помниться в наших стенах, - поделился Кирилл.

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