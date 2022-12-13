В Воронеже четырем юнармейским отрядам присвоили имена Героев СССР

Юнармейцы во время торжественной церемонии на Чижовском плацдарме. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

9 декабря, в День Героев Отечества, на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм» состоялось торжественное мероприятие. Оно было посвящено вступлению новых отрядов в ряды Юнармии и присвоению действующим имен Героев Советского Союза.

Юнармейцы возложили цветы. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В церемонии участвовали воспитанники воронежской кадетской школы имени Александра Суворова, ученики СОШ №№ 36, 101, 105, гимназии № 2, им. Андрея Платонова и им. Ивана Бунина. Вместе с ними там были их старшие товарищи и наставники – начальник отдела по работе с молодежью управления образования и молодежной политики Наталья Кармазина, председатель и член президиума городского Совета ветеранов Василий Пеньков и Рафкат Валиулин; возглавляющий отделение по военно-патриотической работе и работе с ветеранами военного комиссариата Воронежской области Андрей Орлов; главы штабов регионального и местного отделения «Юнармии» Александр Картавцев и Наталия Сухарева.

В церемонии участвовали наставники ребят. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Началось мероприятие на площадке перед мемориальным комплексом. Там ребята возложили венки и цветы к памятнику «Клятва-салют» и братской могиле. Затем все перешли в Зал Памяти.

Отметим, что три года назад по инициативе городского Совета ветеранов в Воронеже стартовал проект «Имя героя на знамени нашем». Тогда каждому юнармейскому отряду поручили провести поисковую исследовательскую работу. Нужно было собрать материалы о земляках – Героях СССР, организовать мероприятия для увековечивания памяти о них. Впоследствии имена Героев присвоили восьми объединениям.

В 2022 году воспитанники юнармейских отрядов также проделали кропотливую работу по сбору информации о боевом пути, подвигах и наградах Героев. Ее искали в архивах и музеях, у родственников бойцов, а затем оформили музейные экспозиции в школах и альбомы. Лучшими признали четыре юнармейских отряда:

- «Артамоновцы» средней общеобразовательной школы № 36. Отряду присвоили имя Героя Советского Союза Ивана Филипповича Артамонова;

- «Платоновцы» гимназии имени Андрея Платонова, они получили имя Героя Советского Союза Дмитрия Федоровича Чеботарева;

- «Патриоты» средней общеобразовательной школы № 101. Их отряд теперь носит имя Героя Советского Союза Николая Ивановича Малышева;

- «Легион» гимназии № 2 – объединению ребят дали имя начальника штаба Воронежского добровольческого коммунистического полка Анатолия Тимофеевича Худякова.

Командиры отрядов получили соответствующие свидетельства из рук Василия Пенькова и Рафката Валиулина.

- Хотелось бы, чтобы вы были достойны имен этих замечательных людей, которые ценой своей жизни защищали нашу родину, обеспечили наше с вами настоящее и будущее. Вам есть на кого равняться в этой жизни, пожалуйста, будьте достойны своих героев, - напутствовал ребят Василий Пеньков.

Наталья Кармазина поблагодарила ребят за работу по сохранению памяти о войне и о героях, ковавших победу, и вручила сертификаты на получение комплектов зимней юнармейской формы.

Это всероссийское движение в Воронеже набирает свои обороты и расширяет свои ряды. В этом году к нему присоединились ребята из гимназии имени Бунина и средней общеобразовательной школы № 105. Они также получили свои поисковые задания.

Мероприятие завершилось торжественной клятвой, которою дали вступающие в отряд «Суворовец» кадеты.

Как рассказал «Платоновец» Кирилл Горовой, в отряде он с самого его основания - с 2019 года. А уже в 2022 году ребята стали участниками парада ко Дню Победы на площади Ленина.

- Сегодня мы получили награду за нашу военно-патриотическую деятельность. Мы рассказали многим ребятам о Герое Советского Союза Дмитрии Федоровиче Чеботареве, перед этим исследовали его биографию, это был достаточно увлекательный интересный процесс. Считаю, что такие акции развивают патриотизм в современном поколении и желание поддерживать свою Родину в любом месте и в любое время. Этот сертификат точно войдет в музей нашей школы, а мероприятие, во время которого его вручали, еще долго будет помниться в наших стенах, - поделился Кирилл.